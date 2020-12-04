أول النهار

قلد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور كوكبة جديدة من الضباط رتبهم وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطاً بالجيش، حيث بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري، بعدها قلد ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.

وهنأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الضباط الجدد بكلمة جاء فيها : أهنئكم على نيلكم لثقة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، كما أدعوكم إلى ترجمة ما تحملونه من تحصيل علمي إلى واقعٍ عملي ملموس، من خلال العمل بكل جد وإخلاص في مختلف وحدات الجيش كل حسب موقعه واختصاصه، والمحافظة على قسمكم ووضع مصلحة الوطن والذود عنه نصب أعينكم دائما.

وأدعو المولى عز وجل في هذه المناسبة أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ولسمو ولي العهد ولسمو رئيس مجلس الوزراء .

حضر مراسم التولية رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصباح، ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد الجابر، ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر، وعدد من كبار قادة الجيش .

