أول النهار

ترأس وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد الناصر وفد الكويت إلى أعمال جلسة مناقشة افتراضية رفيعة المستوى عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع التي عقدت ضمن جلسات «حوارات روما» في مدينة روما الإيطالية تحت شعار (الأمن في الخليج).

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحافي أن هذه الجلسة تأتي ضمن أعمال مؤتمر حوارات روما السادس الذي انطلقت أعماله منذ 25 نوفمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة ان «الجلسة النقاشية تناولت عددا من القضايا المهمة والحيوية في الخليج والمنطقة وأبرزها أمن الخليج واستقراره والاتفاق النووي الإيراني ودعم استقرار العراق والحفاظ على أمنه». وقالت ان الجلسة تناولت ايضا «أهمية دعم مشاورات السلام في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية التي يتكبدها شعبه وسبل تعزيز التعاون المشترك نحو مكافحة الإرهاب وتعزيز دور الأمن السيبراني»، فضلا عن أطر تضافر الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا وتعزيز الأمن الغذائي والصحي في هذا الإطار.

وضم وفد الكويت نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار محمد حياتي وعددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

