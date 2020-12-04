الأولى

على بركة الله، يتوجه غداً أبناء الكويت وبناتها إلى صناديق الاقتراع، لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد 2020، وفي قلوبهم آمال، وفي عقولهم أفكار، كلها تهدف إلى تحقيق مزيد من النهضة والرفعة للكويت، أرضاً، وشعباً ووطناً فتياً، يعطي أبناءه بغير حدود.

غداً يرسم أبناء الكويت خارطة جديدة للعمل البرلماني الهادف البنّاء، واضعين نصب أعينهم أن الصوت أمانة، وأنهم كما قال حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- «أمامكم مسؤولية وطنية كبرى، تتحقق بمراعاة الله والضمير في حسن اختيار ممثلي الأمة».

لقد وجّه سموه، وبالتحديد يوم أن تفضل بافتتاح دور الانعقاد التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر في أكتوبر الماضي، وجّه إلى «ضرورة أن تكون الفزعة للكويت، وأن يكون الولاء للكويت، التي تحتضن الجميع، وتمنحهم الأمن والأمان، والسلم والسلام، والسكينة والطمأنينة فوق ثراها الطيب، وأرضها الطهور».

الترجمة الفعلية لتوجيهات صاحب السمو تقتضي من كل مواطن أن ينحي الفئوية جانباً، وأن ينبذ الطائفية والقبلية وغيرهما من التصنيفات التي تضعف الأمم وتمزق الشعوب، وتؤثر تأثيراً سلبياً في مقدرات الوطن وأبناء الوطن.

وإذا كانت كل تلك التقسيمات مرفوضة بصفة عامة، فإنها وقت الانتخاب والإدلاء بالأصوات يجب أن تكون أشد رفضاً، وأكثر تجنباً، فلا ينحاز المواطن، ولا يزكي إلا من يثق في قدرته على خدمة الكويت، وإعلاء شأنها، وتقديم مصلحتها على كل المصالح، والسعي الجاد الدؤوب إلى رفع رايتها، وتعزيز مكانتها بين دول العالم، ووسط شعوب الأرض من أقصاها إلى أقصاها.

وليعلم كل أبناء الكويت بمختلف مشاربهم، وبشتى توجهاتهم، أن وحدتنا الوطنية -كما قال صاحب السمو- هي سلاحنا الأقوى في مواجهة جميع الأخطار والتحديات والأزمات، وليزدادوا علماً بأن الاختيار الصحيح لعضوية البرلمان هو الخطوة الأولى للوصول إلى التشريعات المثلى، والمراقبة الصادقة الفاعلة البناءة، التي لا تستهدف إلا الإصلاح، ولا تسعى إلا إلى التقويم والعلاج الناجع الصحيح لقضايا الوطن والمواطنين.

ولكي تؤتي انتخابات الغد نتائجها المرجوة، وثمارها المأمولة، فلابد أن يحرص كل ناخب على الإدلاء بصوته، ومنحه لمن يستحقه، ولا يمنعه من ذلك أو يحمله على القعود ما تمر به البلاد والعالم من آثار وتداعيات جائحة «كورونا»، فقد وعدت الدولة بمختلف أجهزتها بأنها تأهبت لهذا اليوم التاريخي المفصلي، وأعدت كل وسائل الحماية، وجهزت اللجان تجهيزاً كاملاً بما يمنع العدوى ويضمن سلامة المقترعين.

إن القيادة السياسية ممثلة في صاحب السمو، أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد، وفي سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد -حفظهما الله ورعاهما- لتتطلع إلى غدٍ أكثر إشراقاً للكويت وأهلها، فلنكن عوناً لها بحسن الاختيار، وبالإقبال على صناديق الاقتراع.

فالمستقبل الزاهر الوضاء تصنعه اختيارات الحاضر السليمة الصحيحة، المبرأة من الأهداف الشخصية الضيقة، ومن المصالح الفردية الآنية، التي لا تقيم وزناً للمصلحة الوطنية العليا.

وختاماً فإننا نؤكد أن كويتنا الغالية ستبقى لأهلها دار عز وأمان ورخاء ورفاه، وستظل بإذن الله عالية القامة والهامة، مرفوعة الرأس والجبين مادام مواطنوها حريصين عليها، مؤمنين بها، وبأن خير من يمثلهم في مجلس الأمة، هو القوي الأمين.

حفظ الله الكويت وحفظ قيادتها وحفظ شعبها من كل مكروه وسوء.

«النهار»

