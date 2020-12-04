الأولى

يتوجه الناخبون غداً السبت الى لجان الاقتراع لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 395 مرشحا من بينهم 362 رجلاً و33 سيدة.

تجرى الانتخابات وسط اجراءات صحية احترازية، ومن دون اقامة خيام او اماكن لاستقبال المقترعين، حرصا على السلامة العامة ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

وقد اظهرت الاحصاءات الرسمية ان عدد من يحق لهم التصويت يبلغ 567 الف ناخب وناخبة ففي الدائرة الاولى يقترب العدد من 85 ألفاً وفي الثانية يلامس سقف الـ 65 ألفا، اما في الثالثة فيزيد على الـ 100 الف بنحو 1500 ناخب.

وفي الدائرة الرابعة يقفز عدد الناخبين ليصل إلى ما يزد على 150 الفا، بينما يصل في الدائرة الخامسة وهي أكبر الدوائر الى 166 الفا و200 صوت انتخابي.

وتحظى تلك الانتخابات باهتمام دولي واسع حيث يراقبها ممثلون لـ 16 منظمة من منظمات العمل المدني التابعة لـ 13 دولة، اصدرت لهم السلطات التصاريح اللازمة للدخول الى مقار التصويت.

وبينما رحبت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بالمراقبين الدوليين ورأت في وجودهم انعكاسا لصورة الكويت ولشفافية الانتخابات فيها، رأت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية في وجودهم مخالفة للاحتياطات الصحية ولتدابير السلامة العامة.

وقالت الجمعية ان استقبال ناشطين عرب كمراقبين للانتخابات على الرغم من عدم وجود قرار من مجلس الوزراء يسمح بذلك، وكذلك توجه بعض هؤلاء من المطار الى دواوين المرشحين دون التزام باشتراطات الحجر الصحي يمثل مخاطر صحية على المجتمع. ودعت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية الى اجراء تحقيق قانوني لمتابعة تلك المخالفات الجسيمة.

وشددت الجمعية في ختام بيان اصدرته أمس على ضرورة التشديد في التطبيق على هويات الناخبين.

الإجراءات الاحترازية

عدم التجمع داخل وخارج مقار الاقتراع.

الحفاظ على مسافات آمنة بين الآخرين لا تقل عن مترين بين الناخب والآخر.

عدم المصافحة باليد أو لمس الأسطح إلا في الضرورة.

على الناخب الذي يشعر بأعراض السعال او العطاس او الحرارة إبلاغ أحد المسؤولين القائمين على تنظيم العملية الانتخابية وذلك حتى يتسنى اتخاذ الاجراء اللازم حفاظا على صحتك وصحة جميع الموجودين.

ضرورة لبس الكمام وتغطية الأنف والفم وتطهير اليدين بالمطهرات اليدوية ولبس القفازين.

فحص وقياس درجة الحرارة قبل الدخول.

الالتزام بالمسار المحدد للناخبين للدخول لمقر الاقتراع وحتى الوصول للجنة المحددة.

إنزال الكمام بالطريقة الصحيحة للحظات عند التحقق من هويتك.

وضع ورقة التصويت بنفسك في الصندوق المحدد.

التقيد بالمسار المحدد للخروج.

نزع القفازين والتخلص منهما في المكان المخصص لذلك مع الحرص على تطهير اليدين بالمطهر اليدوي بعد التصويت.

11039 مسحة

سجلت وزارة الصحة أمس أعلى عدد مسحات منذ بدء جائحة كورونا، حيث اعلنت اجراء 11039 مسحة في الساعات الـ 24 الماضية .

واوعزت مصادر السبب الى اجراءات فحص العاملين في لجان الاقتراع الانتخابية وكذلك المرشحين وايضا طواقمهم الادارية والانتخابية.

فحص المرشحين

قامت وزارة الصحة امس بفحص مرشحي مجلس الأمة ووكلائهم ومندوبيهم والمشاركين من الجهات الحكومية في الانتخابات للكشف عن كورونا. كمامات ومعقمات وفرت وزارة الصحة 60 ألف كمام و900 قناع للوجه للعاملين في مراكز الاقتراع بالاضافة الى333 مقياس حرارة لفحص الناخبين القادمين للتصويت و2050 معقم يد. شهادة الجنسية أعلنت وزارة الداخلية انه بإمكان المواطن في حال فقدان شهادة الجنسية او تلفها، استخراجها ليوم واحد وذلك للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2020.