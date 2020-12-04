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بحث مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي امس الشؤون المتعلقة بتنظيم انتخابات مجلس الأمة والمقررة غدا السبت في ظل ظروف استثنائية بانتشار فيروس كورونا.

ودعا مجلس الوزراء جميع المرشحين والناخبين الى التعاون مع وزارة الداخلية وسائر الجهات المعنية من أجل استكمال هذا العرس الديموقراطي بالنجاح المأمول مع ضرورة الالتزام بأحكام القانون خاصة في ظل الظروف الصحية الاستثنائية وتجسيد روح المسؤولية والمحافظة على الوحدة الوطنية والعمل نحو كل ما من شأنه ابراز الوجه الحضاري المشرق للبلاد في جو من الحرية والديموقراطية والمنافسة الشريفة وروح الوطنية الحقة .

وأحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بالترتيبات والاستعدادات النهائية التي اتخذت وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين جميع المستلزمات اللازمة ليوم الاقتراع في جميع محافظات الكويت بما يكفل ممارستها وفقاً للاشتراطات الصحية لضمان سير عملية الانتخابات على النحو المنشود. من جانبه قدم وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح لمجلس الوزراء شرحا عن تطورات الوضع الصحي في البلاد، وتفاصيل الاحصاءات المتعلقة بأعداد وحالات الاصابات والشفاء والوفيات ومن يتلقون

العلاج في العناية المركزة، والتي تشهد انحساراً ملحوظاً.

