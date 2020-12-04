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أعلنت وزارة الصحة استكمال استعدادات فريق العمل المركزي المكلف بوضع خطة الإعداد والمتابعة والإشراف على الخدمات الصحية المقدمة خلال فترة الانتخابات وفق أعلى درجات الجهوزية.

وأكدت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة د. بثينة المضف انه توخياً لأعلى درجات الحيطة، وتوفيرا لأفضل سبل الرعاية، ينبثق عن فريق العمل المركزي ثلاثة فرق ميدانية تشمل الفريق العلاجي والفريق الوقائي والغذائي وفريق الخدمات المساعدة ويناط بكل فريق مهام محددة. من جهته كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند تخصيص عيادة مجهزة للحالات التي تستدعي التدخل الطبي العلاجي الفوري في كل مقر اقتراع بواقع 107 عيادات الى جانب غرفة عزل للتعامل مع الحالات التي تستدعي عزلها وقائيا.

وأوضح أن الكوادر الطبية المشاركة في جهود متابعة العملية الانتخابية ستكون بواقع 114 ممرضاً وممرضة، و558 فني طوارئ طبية و47 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى المفتشين الصحيين وفريق منع العدوى ومفتشي التعذية، وأطباء الرعاية الصحية الأولية، بموازاة استعداد قسم العمليات في إدارة الطوارئ الطبية لتلقي البلاغات والتواصل مع جهات الطوارئ الأخرى ولجنة الدفاع المدني.

