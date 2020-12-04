الأولى

حسمت محكمة التمييز أمس الطعون في قرارات لجنة الانتخابات بشطب المرشحين، واعادت 13 مرشحا إلى كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الامة 2020 وهم: بدر الداهوم، طلال دشتي، نادية العثمان، فاضل اسد، صلاح الهاشم، يوسف الغربللي، هاني حسين، فاضل الدبوس، ابراهيم دشتي، احمد الخشنام، محمد الحداد، حسن السبيعي وبكر الرشيدي، فيما قررت التمييز تأييد استبعاد كل من انور الفكر وعايض بوخوصة وخالد النيف وهادي الوطري. فحص المرشحين قامت وزارة الصحة امس بفحص مرشحي مجلس الأمة ووكلائهم ومندوبيهم والمشاركين من الجهات الحكومية في الانتخابات للكشف عن كورونا. كمامات ومعقمات وفرت وزارة الصحة 60 ألف كمام و900 قناع للوجه للعاملين في مراكز الاقتراع بالاضافة الى333 مقياس حرارة لفحص الناخبين القادمين للتصويت و2050 معقم يد. شهادة الجنسية أعلنت وزارة الداخلية انه بإمكان المواطن في حال فقدان شهادة الجنسية او تلفها، استخراجها ليوم واحد وذلك للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2020.