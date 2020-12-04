وطن النهار

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر ال هيد امس بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة الدكتور عبدالله النفيسي من تهمة الاساءة الى دولة الامارات العربية المتحدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهم انه قام بغير اذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة الامارات العربية المتحدة بأن نشر عن طريق حسابه في برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» عبر الشبكة المعلوماتية عبارات تشكل اساءة لها وتدخل في شؤونها الداخلية وتطاولا على حكامها من شأنها تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

