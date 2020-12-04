وطن النهار

في انجاز تاريخي جديد للكفاءات الوطنية، نجح فريق طبي مختص برئاسة د. سندس الشريدة في اجراء ثاني عملية زراعة خلايا جذعية من نخاع العظم من متبرعة لشقيقتها والتي تعاني الأنيميا المنجلية.

يأتي هذا الانجاز الجديد بعد اسابيع قليلة من نجاح اول عملية زراعة خلايا جذعية في البلاد، وبعد ايام من نجاح اول عملية زراعة كبد يقوم باجرائها فريق طبي كويتي متكامل.

وبهذه المناسبة اعرب وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح عن فخره بهذا الانجاز وبالكوادر الطبية الوطنية والمخلصة التي شاركت في تحقيقه، وبالتخطيط الناجح لبرامج زراعة الأعضاء، وتضافر الجهود الحثيثة للارتقاء بالمنظومة الصحية في البلاد، وتقديم رعاية صحية وفق اعلى معايير الجودة العالمية.

وأشارت الوزارة الى ان المريضة كانت تعاني من آلام الأنيميا المنجلية الحادة والمزمنة ومضاعفاتها الشديدة، وهو ما كان يستلزم وفق ما قرره الفريق المعالج للحالة زراعة خلايا جذعية من نخاع العظم.

وأوضحت الوزارة ان الفريق الطبي الذي اجرى العملية برئاسة الدكتورة سندس الشريدة يضم الدكتورة سمر رفعت من مركز يعقوب بهبهاني والدكتورة دلال الشمري والدكتورة بريجيتا انطوان والدكتور الشاذلي عبدالحافظ اضافة الى كادر تمريضى وفني على مستوى عال من الخبرة والتأهل.

