وطن النهار

اعلن بنك الائتمان الكويتي عن انتهاء عصر الروتين والاوراق والانتقال لعصر المعاملات الذكية الالكترونية باستخدام احدث الانطمة التكنولوجية بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين فقد اصبحت خدمات البنك اليوم تقدم على مدار الساعه طوال ايام الاسبوع دون حاجة لمراجعة العميل لأي من فروع البنك.

وأكد البنك ان النقلة النوعية التي حدثت في البنك كانت نتيجة خطة واضحة المعالم واستراتيجية وضعتها الادارة التنفيدية وهم شباب الكويت المخلصون ملبين النداء لترجمة تلك الخطة والاستراتيجية على ارض الواقع للارتقاء بمستوى هذه المؤسسة العريقة وتحقيق انجاز وطني يخدم الكويتيين ويحقق لهم معاملة سهلة وبسيطة وميسرة بعيدا عن الروتين الممل والدورة المستندية الطويلة

وأول انجازات البنك خلال سنة 2020 تحقيقه للمراكز الاولى في الحوكمة وفقا لتقرير ديوان المحاسبة للمؤشرات المالية والظواهر الرقابية لسنة لسنة 2020 الأمر الذي يعكس التزام البنك في تحقيق معايير العمل المؤسسي القائم على الشفافية والكفاءة وتطبيق القانون في سبيل محاربة الفساد والحفاظ على المال العام

وقد ذكر مدير مركز نظم المعلومات في البنك حمود علي المحيميد

ان البنك حقق العديد من الانجازات خلال سنة 2020 في ظل جائحة كورونا «كوفيد - 19».

ومن جانب اخر ذكر مدير الادارة الهندسية م. زكريا الحمادي انه قد بلغت الكشوف الهندسية المنجزة خلال عام 2020، 18 الف كشف هندسي من خلال جهاز لوحي tough pad يعكس مراحل البناء الفعلية من خلال صور يلتقطها ما يؤكد دقة الدفعة المصروفة وحصول المواطنين على حقوقهم.

وقد اكد المضف بمناسبة حضوره مؤتمر انجازات رغم التحديات 2020 انه بسواعد شباب الكويت المخلصين وجهودهم وعطائهم اللامحدود يحقق بنك الائتمان تلك الانجازات.

وقالت الناطقة باسم بنك الائتمان حباري الخشتي في تصريح صحافي: إن الاستعدادات في البنك تجري على قدم وساق لتوفير كل التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لاستئناف العمل في جميع الفروع بعد غد الأحد. وذكرت أن أوقات العمل ستكون من 9:15 صباحاً وحتى 2:00 مساءً

وأكدت بأن 98% من خدمات البنك متاحة إلكترونياً (Online) من خلال البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك.

وأشارت إلى أن المعاملات المتعلقة بتسليم الشيكات لمستحقي قروض الزواج بالإمكان إجراؤها في برج التحرير، ومقسم القرين، والجهراء مول ومقسم جليب الشيوخ، وذلك حسب عنوان السكن المثبت في البطاقة المدنية.

وذكرت أن سيتم استقبال العملاء في فروع البنك (العاصمة، غرناطة، الفروانية، الرقة) كل عميل حسب الفرع التابع لإنجاز الخدمات التالية: توقيع العقود، وتسليم الشيكات الخاصة ببنوك: «التجاري»، و«وربة»، و«الأهلي الكويتي»، و«الأهلي المتحد»، والشيكات الخاصة بقروض الشراء.

وقالت الخشتي: سيتم استقبال طلبات (التظلمات، استخراج شهادة لمن يهمه الأمر للمتوفى بشرط وجود حصر ورثه، استخراج شهادة لمن يهمه الأمر لمن لدية حكم محكمة بتعديل اسم أو لقب) في الفرع الرئيسي (خدمة المواطن) بموجب مواعيد مسبقة من خلال منصة متى.

وأوضحت أن فئتي كبار السن (65 سنة فما فوق) وذوي الاحتياجات الخاصة بإمكانهم مراجعة الفرع التابع لهم وفقا لمواعيد مسبقة من خلال الاتصال الهاتفي على رقم (22303333).

وأضافت تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء في تطبيق سياسة الإحلال والاعتماد على العناصر الكويتية، أنه تم تكويت 97% من إدارات البنك بنسبة 100%، فأعمال البنك اليوم تقوم على كفاءات وطنية شابة تعمل من أجل الكويت حيث عمل البنك على تطبيق سياسة الإحلال منذ 7 سنوات وإفساح المجال للشباب الكويتي فهم عماد المستقبل وبهم ترقى المؤسسات حيث بلغت نسبة الكويتيين في البنك 98%.

