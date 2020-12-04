وطن النهار

أكدت جمعية الهلال الأحمر أهمية دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية كل احتياجاتهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع الكويتي ويحق لهم أن ينعموا بالمساواة مع بقية أفراده.

وقالت الأمين العام في الجمعية مها البرجس لـ«كونا» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة إن الاهتمام بهذه الفئة مسؤولية الجميع «ونحن قادرون كمجتمع على تحقيق طموحاتهم».

وذكرت البرجس أن الكويت من أولى الدول التي تولي اهتماما كبيرا خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة ما مكن هذه الشريحة من تحقيق نجاحات ونتائج ايجابية بمشاركاتها الداخلية والخارجية ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية. وشددت على حرص الجمعية على تفعيل البرامج والأنشطة الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل دورهم في المجتمع، لافتة إلى أن اليوم العالمي لذوي الإعاقة في 3 ديسمبر كل عام يهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة واشراكهم في المجتمع بصورة كاملة ومساواتهم مع الآخرين.

