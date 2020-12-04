وطن النهار

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت طارق الشيخ: الأشخاص ذوو الاعاقة تأثروا بشكل كبير بالعواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على جائحة «كوفيد -19» العالمية.

وفي هذا السياق، يؤكد موضوع هذا العام اهمية تعزيز جهودنا الجماعية من اجل حصول الجميع على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والاجتماعية الفورية، والتعليم، والبنية التحتية الرقمية، والمعلومات المتاحة، والعمل، وغير ذلك من الفرص الاجتماعية - الثقافية، من اجل ضمان الاشراك الكامل والادماج للأشخاص ذوي الاعاقة في اوقات الأزمات وما بعدها». وأضاف الشيخ في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة والذي يهدف الى تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للأشخاص ذوي الاعاقة، واتخاذ اجراءات لادماج هذه الفئة في جميع جوانب المجتمع والتنمية، حيث خصص موضوع هذا العام لـ«اعادة البناء بشكل افضل: نحو عالم شامل للاعاقة ويمكن الوصول اليه ومستدام بعد جائحة كوفيد - 19». وزاد الشيخ: ان المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة اشادت ببعض الخطوات المتخذة لاعداد تشريعات وسياسات وبرامج وانشاء كيانات فضلاً عن استحداث نظام لتوفير الحماية الاجتماعية من اجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، بما في ذلك: انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان، في عام 2018، والذي ننتظر الى بدء نشاطاتة قريبا والذي سيعد في اطار الجهود المشجعة المبذولة للشروع في تعزيز تنفيذ التعهدات الدولية للكويت ورصد عملية التنفيذ؛ وادراج الأهداف والغايات المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة في خطة التنمية الوطنية (2025-2020) ورؤية كويت جديدة لعام 2035، واعتماد كود تطبيق التصميم العام العمراني العالمي والاطار الوطني لتيسير الدخول الى الشبكة الالكترونية. مثمناً جهود الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والدور الفعال التي تلعبه من خلال اتباع استراتيجية تستند الى النهج القائم على حقوق الانسان في تناول مسألة الاعاقة، خاصة في النظر الى الأشخاص ذوي الاعاقة اذ هم من بين الأكثر تضررا من فيروس كورونا

«كوفيد - 19» في العالم.

