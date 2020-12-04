وطن النهار

أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي عن حصول الباحثة الكويتية خديجة الرفاعي على اهم جائزة في جوائز الشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات (جلوبل وان) وهي الجائزة البلاتينية عن مجمل الاختراعات.

وقالت رئيس مجلس ادارة المبرة الشيخة فادية السعد في تصريح صحافي امس الخميس ان الاعلان تم عبر الاتصال المرئي مساء امس في لندن بمشاركة رئيسة مجلس ادارة الشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات بولا او لابيسي نظرا للظروف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا بعد ان جرت عملية التحكيم عن بعد.

وأوضحت ان هناك ثلاث متسابقات من الشرق الأوسط تأهلن لهذه المسابقة بعد حصولهن على المراكز الأولى في مسابقة شبكة الشرق الأوسط للاختراع التي تم اطلاقها في الكويت تحت مظلة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي.

وقالت ان المتسابقة الكويتية خديجة الرفاعي حصلت على اهم جائزة في الحفل عن اختراعها المتعلق بتطوير تقنية جديدة لتصوير التغيرات الديناميكية في الحمض النووي في الخلية الحية.

وأعربت الشيخة فادية في كلمتها خلال حفل الاعلان عن الفائزات عن سرورها باتفاقية الشراكة بين مبرة السعد والشبكة العالمية للمخترعات التي ادت الى نشوء شبكة الشرق الأوسط للمخترعات موضحة ان مبرة السعد تمكنت من عقد مسابقة شبكة الشرق الأوسط للمخترعات بنجاح بالرغم من التحديات.

من جانبها قالت الباحثة الكويتية خديجة الرفاعي اهدي فوزي بجائزة جلوبل ون العالمية لعام 2020 الى بلدي الحبيب الكويت كما ارفع اسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو امير البلاد وولي عهده الأمين. وقالت تعتبر هذه الجائزة دافعا لي ولجميع المبتكرات في جميع المجالات ووجود مسابقة بهذا الحجم وهذا المستوى العالمي المتقدم تعتبر خطوة كبيرة في مسيرة التطور والابتكار والتنمية في جميع اقطار العالم وفي جميع المجالات لافتة الى انه برغم تقدم العلم والطب ما زالت هناك امراض كثيرة مثل السرطان والقلب ليس لها علاج جذري فعال. وأضافت من اجل ذلك قضيت نحو عام ونصف العام في مختبر معهد العلوم البيولوجية في جامعة كويز لاند في اعداد هذا المشروع الذي سيحدث نقلة في مجال الطب الدقيق لنتغلب على التحديات التي نواجهها في ايجاد علاجات جذرية لعدة امراض».

