وطن النهار

أكدت الأمين العام المساعد للوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أبرار الحماد أن تواجد وفد المراقبين الدوليين يأتي بهدف مراقبة الانتخابات البرلمانية.

وأكدت الحماد أن «نزاهة» ليس لها أي دور في استضافة او اختيار المراقبين الدوليين بل هو دور المجتمع المدني وجمعية الشفافية، مبينة ان «نزاهة» تساعد وتدعم مبادرات المجتمع المدني خاصة جميعة الشفافية بالدرجة الاولى، بالاضافة لدعم النزاهة الانتخابية، لاسيما أنها عصب الحياة الديموقراطية في الكويت مع ضرورة ترك صورة دولية عن الكويت لانه انعكاس للمؤشرات الدولية.

وعن التجاوزات والمخالفات ان حدثت في العملية الانتخابية ودور «نزاهة» قالت الحماد ان كل مايجري في الكويت يدل على شفافية العملية الانتخابية في الكويت، مؤكدة ان جرائم الفساد يحددها قانون الهيئة سواء كانت هذه المخالفات تنطبق على قانون الهيئة فمن الطبيعي ان يكون لها دور اساسي، واذا لم تكن هناك جرائم حسب قوانين الهيئة فمن المؤكد أن هناك جهات مختصة ستقوم بدورها في اتخاذ اللازم.

واكدت الحماد ان حركة المراقبين الدوليين في الانتخابات البرلمانية واماكن تواجدهم ستكون حسب موافقة الجهات الرسمية، لافتة الى ان تواجد المراقبين الدوليين لمتابعة الانتخابات البرلمانية لم تكن الزيارة الأولى بل سبق أن تواجدوا منذ انتخابات 2008 ودورهم هو تأكيد شفافية العملية الانتخابية.

وأشادت بدور المتطوعين الذين شاركوا في الدورة التدريبية الخاصة في تغطية الانتخابات البرلمانية وذلك من اجل اكتسابهم خبرة ميدانية في سير العملية الانتخابية.

المجتمع المدني

بدوره، قال رئيس جمعية الشفافية ماجد المطيري «هذا الاجتماع يأتي بناء على الشراكة بين الجمعية و«نزاهة» القائمة على محور المجتمع المدني في استراتيجية مكافحة الفساد»، لافتاً الى أن «الفريق الدولي سيطلع على تجربة «نزاهة» في تعزيز وشفافية المناخ الانتخابي ودراسة أي خطط مستقبلية».

وتابع قائلا: إن الفريق الدولي زار جميع الأجهزة الرقابية، بادرة جيدة جداً تخصيص وزارة الداخلية لخمس مقرات لتصويت المصابين بفيروس كورونا لاشراك الجميع، زرنا ادارة شؤون الانتخابات والفريق الدولي أبدى استحسان كبير لاجراءات وزارة الداخلية الخاصة بتسجيل المرشحين وتوزيع اللجان الانتخابية».

وزاد «أعضاء الفريق أبدوا استحسانا كبيرا وليست المرة الأولى التي يأتي فيها فريق دولي للكويت ويدخل مقار الاقتراع من احضار فريق دولي للكويت هي أننا نفتخر بديموقراطيتنا وهذا العرس الديموقراطي وهذا سيسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الكويت في مؤشر الديموقراطية وغيرها من المؤشرات الدولية».

تجارب سابقة

أما عضو الفريق الدولي رهف أبو شاهين من الشبكة العربية لديموقراطية الانتخابات فقالت « هذا الاجتماع مع «نزاهة» يأتي في اطار سلسلة الاجتماعات مع جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، وتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات القائمة على الانتخابات «لافتاً الى أن «الشبكة تضم 16 من منظمات المجتمع المدني العربية، من 13 دولة عربية تعمل على تطوير الأجواء الانتخابية».

وقالت «كانت لنا تجارب في الكويت في انتخابات 2012 و2013 و2016، سنطلق تقريراً في اليوم التالي للانتخابات 6 ديسمبر الخلاصات والتوصيات والملاحظات يوم الانتخابات، وجارٍ استخراج التصاريح اللازمة للدخول الى مقار التصويت وسبق وحصلنا عليها في التجارب السابقة».

