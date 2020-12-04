وطن النهار

قال مدير ادارة النظافة واشغالات الطرق في بلدية الأحمدي فيصل العتيبي ان فرق النظافة استعدت ليوم الانتخابات من خلال توفير اكثر من 100 عامل لخدمة المدارس والتي يبلغ عددها 20 مدرسة في الدائرة الخامسة، فضلاً عن تجهيز 50 آلية وحاويات اضافية قريبة من اماكن الاقتراع، مبيناً انه تم رفع جميع السيارات المهملة التي تعوق الدخول للمدارس بالتعاون مع وزارة الداخلية.

بدوره أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة سعد الشيبة بأن الجولات الميدانية التي نفذها المفتشون جاءت لإزالة إعلانات المرشحين المخالفة في الشوارع الرئيسة والمعلقة على المنازل فضلا عن إزالة الإعلانات العشوائية من الشوارع والساحات التي تشوه الشكل الحضاري للمحافظة.

وقال: إن الجولات اسفرت عن إزالة 26 إعلاناً مخالفاً لمرشحين و تحرير مخالفتين وتوجيه 8 إنذارات.

