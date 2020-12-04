وطن النهار

اعلنت جمعية النـزاهة الوطنية الكويتية عن أهم الملاحظات التي رصدتها قبل يوم التصويت. وقالت: قمنا بمتابعة مجريات الاستعدادات للعملية الانتخابية وأطلعت على الحملة الانتخابية للمرشحين، وتم تسجيل ملاحظات قبل يوم التصويت شملت: لاحظنا شطب بعض المرشحين من قبل لجنة فحص طلبات الترشيح إلا أن تعامل القضاء الكويتي مع اجراءات الشطب اتسم بالعدالة وقدرة مشرفة للنظام القضائي الكويتي على تحقيق الانصاف القانوني للجميع وندعو اللجنة المعنية بفحص طلبات الترشيح للاستفادة من الاحكام القضائية الحالية والسابقة في وضع قواعد محكمة لإجراءات استبعاد المرشحين. التزم غالبية المرشحين بالاشتراطات الصحية الخاصة بجائحة «كوفيد-19» بعدم إقامة مقار انتخابية وتجمعات، ولكن حدثت بعض المخالفات من قبل قلة من المرشحين بإقامتهم تجمعات مخالفة للاشتراطات الصحية. إعلانات المرشحين في الشوارع يشوبها ملاحظات لعدم وجود لائحة تنظمها، وفي ظل منع اعلانات المقار الانتخابية رصدنا مظاهر احتكار غير مقبولة لإعلانات الشوارع، ما يتطلب وضع كثير من الضوابط تنظم عمل شركات إعلانات الشوارع اثناء الانتخابات، ووضع نظام افصاح يكشف عن الارتباطات الاجتماعية أو السياسية بين تلك الشركات والمرشحين إن وجدت ويضع سقفاً أعلى للإعلانات لا يسمح للمرشح بتجاوزه مع ضرورة التوسع بخيارات الإعلانات المتاحة للمرشحين لتلافي احتكار قلة من الشركات للإعلانات الخارجية. نشر بعض المرشحين على الحسابات الإخبارية للتواصل الاجتماعي مقاطع دعائية احتوت على تحقيق مع مواطنين لتزكية المرشح دون الإشارة أن هذه المادة المنشورة هي مادة دعائية مدفوعة الأجر، وندعو الحسابات الإخبارية للتواصل الاجتماعي وضع تنويه على كل مادة دعائية للفصل بينها وبين التحقيقات الخبرية الاعتيادية كما ندعو لإصدار لائحة تلزم الحسابات الإخبارية بعمل ذلك. بترتيب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد تم استقبال ناشطين عرب كمراقبين للانتخابات بالرغم من عدم وجود قرار من مجلس الوزراء يسمح بذلك، ورصدنا توجه هؤلاء الزوار بعد وصولهم مطار الكويت مباشرة الى دواوين المرشحين والمشاركة بتجمعات دون الالتزام باشتراطات الحجر الصحي للقادمين للخارج ما يشكل ذلك مخاطر صحية إضافة لكونه مخالفاً للقانون رقم 8 لسنة 1969 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2020 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقرارات الوزارية الأخرى ذات العلاقة الخاصة بتدابير السلامة العامة والحجر الصحي، لذلك ندعو الهيئة العامة لمكافحة الفساد اجراء تحقيق قانوني لتلك المخالفات الجسيمة. نلفت الانتباه بضرورة التشديد في التطبيق على هويات الناخبين في لجان الاقتراع النسائية حيث وجود موظفة واحدة لإجراء التدقيق يمثل ضعفاً في ضبط حالات انتحال الشخصية، لذلك ندعو لتكليف موظفتين من وزارتين مختلفتين لعمل مطابقة مزدوجة لهوية الشخصية بالإضافة الى اشراك مندوبات المرشحين في مطابقة هويات الناخبات كإجراء احترازي.