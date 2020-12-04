مال وأعمال

توقعت مصادر موثوقة لـ «النهار» تغيير 50 في المئة في الحقائب الاقتصادية في الحكومة المقبلة، وذلك في إطار التركيز الكبير الذي توليه الحكومة للملف الاقتصادي وقضاياه الكثيرة المتراكمة، والتي باتت بحاجة لثورة إصلاح جادة وحقيقية تقود الاقتصاد نحو تلبية احتياجات المواطنين في إرساء دعائم اقتصادية حقيقية تحقق النمو الاقتصادي المستدام المطلوب وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الأجيال القادمة.

وبينت أن الحكومة المقبلة، لن تشهد تأسيس مزيد من المؤسسات المستقلة كونها تتعارض وتتشابك في اختصاصاتها مع وزارات الدولة التي يمكنها القيام بنفس المهام، مستدركة بالقول: تراجعات أسعار النفط والعجوزات الكبيرة المزمنة تجعل من المستحيل التفكير في هكذا توجه.

ووضعت المصادر 10 ملفات تنتظر الحسم وحلولاً عملية قابلة للتنفيذ أبرزها:

? الاسراع بوضع اللائحة التنفيذية لإصلاح وتعديل التركيبة السكانية بما يتوافق ومتطلبات والمعايير التي وضعها القانون في هذا الخصوص.

? العمل على خلق بيئة استثمارية جادة تعيد الأموال المهاجرة إلى أرض الوطن وسرعة إنجاز المعاملات وتدشين منظومة عمل استثمارية متكاملة تواكب تداعيات الجائحة الحالية.

? مواجهة الهدر في الانفاق وترشيد النفقات لأدنى حد ممكن والسعي نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط في ايرادات الدولة.

? تقليص الهياكل الإدارية للجهات العامة.

? دمج أو خصخصة بعض الجهات والأنشطة العامة.

? التوازن بين عدد العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص.

? تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة تجاه أي تقصير.

? إصلاح سوق العمل، من خلال رفع كفاءة العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

? التنسيق بين الأجهزة الرقابية في الدولة وعدم النظر إليها بوصفها وحدات مستقلة.

? السعي نحو رفع كفاءة استخدام الموارد في المشاريع المدرجة في خطة التنمية، حتى لا تتم عمليات هدر تؤدي إلى الإضرار بالمال العام.

وقالت المصادر إن هناك دورا كبيرا ومتزايدا لحاملي الحقائب الاقتصادية، سيتم البدء به فور التشكيل الحكومي الجديد المرتقب الأسبوع المقبل لمعالجة جوانب القصور وغياب الإنجاز في بعض القطاعات الذي عانت منه الحكومة السابقة.

