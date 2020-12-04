مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، عن أن اكتمال البنية التحتية والفنية اللازمة للبدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة والانتقائية بنهاية 2021، مشيرة إلى أن تطبيق الضريبة ركيزة رئيسة في استراتيجية تنويع مصادر الدخل، التي تسعى الحكومة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، عبر إجراءات جادة تخرج الاقتصاد من حالة الاعتماد المفرط على النفط في تكوين إيراداته.

ولفتت المصادر الى أنه من المتوقع تحصيل 1.2 مليار دينار رسوماً مستحقة من تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز وتطوير الايرادات غير النفطية والتي تعاني تراجعاً حاداً خلال السنوات القليلة الماضية بسبب طغيان الايرادات النفطية في تكوين مصادر الدخل.

وعن تطبيق ضريبة الشركات والدخل، لفتت المصادر إلى أن تطبيق ضريبة الشركات واردة، شرط عودة الاقتصاد إلى الحياة بشكل كامل وتعافي القطاع الخاص بشكل كامل من تداعيات أزمة كورونا، التي كبدته خسائر مليارية قدرتها بيانات غير رسمية بحدود اقتربت من 5 مليارات دينار.

وأكدت المصادر أن فرض ضريبة الدخل مستبعدة، كونها لا تتناسب مع المرحلة الحالية والتي يرى الكثيرون أنها ستشكل عبئاً على المواطنين في المرحلة الحالية.

وقالت باقتضاب انه لا ضغوط على المؤسسات وقت الأزمة ولا تطبيق لأي ضرائب إلا بعد التعافي بشكل كامل.

وتسعى الحكومة إلى مواجهة تراجعات اسعار النفط الحادة وتداعيات أزمة «كورونا» على ايرادات الميزانية العامة للدولة التي من المتوقع أن تسجل عجزاً قدره 14 مليار دينار، رغم التحسن الذي شهدته إيرادات النفط في الأسبوعين الأخيرين من نوفمبر الماضي، إذ سجلت الأسعار مستويات اقتربت من حاجز 48 دولاراً للبرميل بعد تراجعات حادة شهدها عام 2020.

