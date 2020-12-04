مال وأعمال

سيطر اللون الاخضر على البورصة للجلسة الثانية على التوالي بعد عمليات الشراء القوية على الاسهم القيادية والتي بلغت مستويات شرائية مغرية للمستثمرين بالتضافر مع التفاؤل الايجابي من اقتراب توزيع لقاء «كورونا علميا. وقد انعكس ذلك القيمة السوقية للبورصة التي ارتفعت بنحو 1.5 في المئة وبقيمة 467 مليون دينار من 31.75 مليار دينار في جلسة الأربعاء، إلى 32.217 مليار دينار في جلسة أمس ليكسر حاجز الـ32 مليار دينار. وحققت السيولة نمواً كبيراً بنحو 93.7 في المئة لتصل إلى 85.1 مليون دينار مقابل 43.94 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول بواقع 95.1 في المئة لتصل إلى 302.1 مليون سهم مقابل 154.8 مليون سهم بجلسة الأربعاء. واستحوذ الـ7 أسهم المنضمة إلى مؤشر MSCI على نحو 61.5 في المئة من إجمالي سيولة الجلسة بقيمة بلغت 52.3 مليون دينار، حيث تصدر سهم «بيتك» باقي الأسهم السبعة باستحواذه على نحو 25 في المئة من إجمالي سيولة البورصة وبقيمة 13.6 مليون دينار، تلاه سهم «الوطني» بنحو 21 في المئة بقيمة بلغت نحو 11 مليون دينار، تلاه سهم «بنك الخليج» بقيمة 8.8 مليون دينار وبنسبة 16.9 في المئة. وجاء سهم سهم «زين» في المرتبة الرابعة بنسبة 14.7 في المئة وبقيمة 7.7 مليون دينار، ثم سهم «أجيليتي» بنسبة 11.6 في المئة وبنحو 6.07 مليون دينار، ثم سهم «مباني» بنسبة 5.2 في المئة وبقيمة 2.73 مليون دينار، وأخيراً سهم «بوبيان» بنسبة 4.5 في المئة وبقيمة 2.3 مليون دينار.

وسجلت مؤشرات 10 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة العقار بنمو نسبته 2.12 في المئة، يليه الاتصالات بنحو 1.65 في المئة، ثم البنوك بواقع 1.62 في المئة، بينما تراجع 3 قطاعات يتصدرها المنافع بانخفاض نسبته 0.34 في المئة.

