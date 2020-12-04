مال وأعمال

سيطر التباين في الاداء البورصة خلال الاسبوع الماضي حيث واصلت التراجع في اول ثلاث جلسات ثم انتقلت الى المنطقة الخضراء في اخر جلستين، لتنخفض القيمة السوقية للبورصة في نهاية الاسبوع بنحو 93 مليون دينار وبنسبة 0?28 في المئة، لتصل الى مستوى 32?217 مليار دينار في اقفال امس، بعد ان كانت 32?31 مليار في اقفال الخميس 26 نوفمبر.

وحقق سيولة البورصة قفزة كبيرة خلال الاسبوع بنسبة 239?3 في المئة من 366?3 مليون دينار الى 1?243 مليار دينار، كما ارتفعت احجام التداولات بنسبة 140?5 في المئة من 982?6 مليون سهم الى 2?363 مليار سهم، وارتفعت الصفقات بنسبة 11?1 في المئة من 70?9 الف صفقة الى 78?78 الف صفقة.

