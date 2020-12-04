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يراقب العالم في الآونة الأخيرة الأنباء المرتبطة بتطوير اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد-19» ، من عدد من الجهات حول العالم، ومدى فعاليتها وسهولة توزيعها.

ووفق ما ذكره موقع «أرقام» ، تعد الكلفة أمراً مهماً أيضًا، لذلك رصدت «ستاستيا» كلفة الجرعة الواحدة لأقرب 6 لقاحات محتملة لفيروس «كوفيد-19» يجري تطويرها وتوزيعها، وعلى سبيل المثال تبلغ كلفة الجرعة الواحدة من لقاح «موديرنا» 37 دولارًا، بينما تصل كلفة «فايزر» و«بيونتك» إلى حوالي 20 دولارًا للجرعة.

ومع سعي حكومات الدول حول العالم لتوفير اللقاحات الكافية لتطعيم شعوبها، فمن المتوقع أن تلعب اللقاحات الأقل كلفة التي تظل مستقرة عند درجات حرارة أعلى دورًا حاسمًا في إنهاء الوباء في المناطق النائية بالعالم. هذا ، ووافقت اليابان هذا الأسبوع على مشروع قانون ينص على أن تغطي الحكومة كل تكاليف اللقاح لجميع سكانها المقيمين، في ظل مواجهاتها أعداداً مرتفعة من حالات الإصابة اليومية بالفيروس.

