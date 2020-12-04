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تميل محادثات مجموعة «أوبك+» إلى تمديد التخفيضات مع زيادة تدريجية لإنتاج النفط، وفقًا لما ذكرته «رويترز» عن مصدرين على دراية بالأمر.

واستأنفت المجموعة محادثاتها امس سعياً للاتفاق على سياسات لعام 2021 بعدما لم تسفر مناقشات أجريت في وقت سابق عن إيجاد تسوية بشأن كيفية مواجهة ضعف الطلب على النفط في خضم موجة جديدة من الجائحة.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد أوبك وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بأوبك+، تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 7.7 ملايين برميل يوميا، أو ما يعادل 8% من الإمدادات العالمية، حتى مارس 2021 على الأقل.

لكن بعدما أسفرت آمال في موافقة سريعة على لقاحات للوقاية من الفيروس عن ارتفاع أسعار النفط في نهاية نوفمبر ، بدأ عدة منتجين يشككون في الحاجة إلى تشديد السياسة النفطية والذي تؤيده السعودية العضو البارز بأوبك.

وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن روسيا والعراق ونيجيريا والإمارات عبرت إلى حد ما عن رغبة في إمداد السوق بالمزيد من النفط في 2021.

وقال مبعوث لدى أوبك «تتجه الأمور نحو تسوية». لكن مصدرين آخرين كانا أقل تفاؤلا منه إذ توقعا الحاجة إلى مزيد من المحادثات لتجاوز الخلافات.

وقد ارتفعت أسعار النفط امس بعدما نشب خلاف بين منتجين بينهم السعودية وروسيا بشأن الحاجة إلى تمديد أجل تخفيضات قياسية للإنتاج بدأت خلال الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.

وارتفع خام برنت 21 سنتا، أو ما يعادل 0.4%، إلى 48.46 دولار للبرميل، بعدما زاد 1.8% اول من أمس الأربعاء. وصعد النفط الأميركي 11 سنتا، أو 0.2%، إلى 45.39 دولاراً للبرميل، بعدما أغلق على ارتفاع 1.6% في الجلسة السابقة.

