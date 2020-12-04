مال وأعمال

وافقت هيئة اسواق المال على تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز الإسلامي، ونظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعوائد الممتازة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 05/02/2021.

ودعت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. واشارت الهيئة الى ان القرارين بعد الاطلاع على: القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز الإسلامي رقم (2015/0010/LCIS) الصادرة بتاريخ 05/02/2018.

