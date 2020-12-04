مال وأعمال

أعلنت مجموعة زين أنها ساهمت في جهد عالمي مشترك مع الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA)، وعدد من كيانات الاتصالات العالمية لإطلاق إطار عمل بعنوان «مبادئ دفع عجلة الإدماج الرقمي لأصحاب الاحتياجات الخاصة»، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تهدف هذه المبادئ إلى إلهام صناعة الاتصالات المتنقلة كي تساعد في سد فجوة أصحاب الاحتياجات الخاصة في قطاع الاتصالات.

وذكرت المجموعة في بيان صحافي أن هناك حالياً مليار شخص يعيشون بإعاقات، وذلك وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، وهو الرقم الذي يشكل نحو 15% من إجمالي سكان العالم، كما أن واحداً فقط من بين كل 10 أشخاص يعانون من الإعاقة لديه إمكانية الوصول إلى التقنيات المساعدة التي يحتاج إليها ليعيش حياة مستقلة.

وأفادت زين تلك «المبادئ» ترسم إطار عمل موحد للتعاون جنبا إلى جنب مع الأنشطة الموصى بها للمساعدة في تذليل العوائق التي تمنع أصحاب الاحتياجات الخاصة حاليا من الوصول إلى واستخدام المنتجات والخدمات التي تدعم الأجهزة المتنقلة.

وقالت رئيس الاستدامة في مجموعة زين جينيفر سليمان «إن زين تدرك مدى المساهمة الحقيقية والإيجابية التي يمكن لأصحاب الاحتياجات الخاصة أن يقدموها إلى المجتمع إذا ما تم توفير الفرصة الحقيقية».

وأضافت «لذلك، نفخر في زين بالمشاركة في هذه المبادرة العالمية التي وفر لها نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بدر ناصر الخرافي كل الدعم والاهتمام، ما سمح لنا بالتواجد مع كبرى شركات الاتصالات في هذا الجهد العالمي».

وأوضحت سليمان بقولها «هذه المبادرة التي تبناها الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة(GSMA) بمثابة امتداد لجهود نقوم بها، حيث قمنا بابتكار وتنفيذ مجموعة من الأنشطة في إطار مبادرتنا WE ABLE الخاص باشتمال واحتواء أصحاب الاحتياجات الخاصة، وهي المبادرة التي تتعهد زين بموجبها بأن توفر الإدماج لهم عبر جميع عملياتها التشغيلية بحلول العام 2022».

وبينت سليمان أن هذا البرنامج العالمي مبادرة نبيلة، ومجموعة زين حريصة على المساهمة فيه - جنبا إلى جنب مع الكيانات الأخرى ذات الفكر المشابه سواء من داخل قطاعنا أو من خارجه – من أجل تفعيل المبادرات التي من شأنها أن تساعد في تسريع وتيرة تضييق الفجوة مع أصحاب الاحتياجات الخاصة في صناعة الاتصالات».

وأفادت أن انضمام زين إلى قادة الأعمال الذين يمثلون الشركات العالمية ليكونوا قدوة في قيادة التغيير الاجتماعي من خلال هذه المبادرة جاء لتسليط الضوء على أصحاب الاحتياجات الخاصة، وإبراز كيف يمثلون قطاعا مهما في المجتمع.

وأكدت سليمان أن مجموعة زين تركز على توفير بيئة أعمال تمتاز بالتنوع والاشتمال، وهي تركز في مجالات الاستدامة التي تحقق لها هذه الأهداف، ومن خلال مبادرة WE ABLE نستهدف تعزيز جهودنا في تحقيق المساواة الشاملة.

ومن ناحيته قال ماتس غرانريد المدير التنفيذي العام لـلاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة «إن عملية إزالة الحواجز التي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة تتطلب اتخاذ خطوات عملية مدروسة من جانب جميع الأطراف المعنية، ولقد آن الأوان كي تخطو صناعة الاتصالات المتنقلة خطوات في سبيل ضمان إمكانية وصولهم إلى منتجاتنا وخدماتنا، وإطلاق العنان لقوة الاتصالات كي يزدهر جميع الأشخاص».

وأضاف قائلا «يسعدني أن شركات «ديالوغ أكسياتا PLC» و«أوبتاس» و«مجموعة أورانج» و«سافاريكوم PLC» و«مجموعة تليفونيكا» و«تركسل» و«فوداكوم ساوث أفريكا» و«مجموعة زين» قد اشتركت بالفعل في مبادئنا.

