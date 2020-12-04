مال وأعمال

قال المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري أن أداء جميع أسواق الأسهم الخليجية لشهر نوفمبر كان إيجابياً، حيث قفزت أسعار النفط بنسبة 27% للشهر بعد أن أعلنت شركات الأدوية «فايزر» و«مودرنا» و«أسترازينيكا» عن تطوير وتوفير لقاح لجائحة كوفيد - 19، مما رفع آمال المستثمرين في التعافي السريع للاقتصاد العالمي.

وأشار تقرير «المركز» إلى أن مؤشر السوق الرئيسي للأسهم الكويتية ارتفاعاً بنسبة 1.6% في شهر نوفمبر. كما ارتفع المؤشر العام للأسهم الكويتية بنسبة 0.3%، بينما بلغ معدل ربحية المؤشر العام للأسهم الكويتية 20، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 33% مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز المُركّب الخليجي. وارتفع معدل السيولة في السوق في شهر نوفمبر بنسبة 64% مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 323 مليون دولار.

فيما يتعلق بالقطاعات في الكويت، أشار التقرير أن توجهات المستثمرين تغيرت من القطاعات الدفاعية إلى القطاعات الدورية مدعومة بدلالات التعافي الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI» عن انضمام أسهم بورصة الكويت في مو?شرات MSCI للا?سواق الناشئة في 30 نوفمبر. كما أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI» عن انضمام سبعة أسهم كويتية - الوطني وبيتك و زين و أجيليتي وبنك بوبيان و المباني وبنك الخليج إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بوزن إجمالي قدره 0.58%.

أما على الصعيد الإقليمي، أشار تقرير «المركز» أن مؤشر ستاندرد آند بورز المُركّب الخليجي سجل ارتفاعاً بنسبة 8.2%، حيث أنهت جميع الأسواق الخليجية تداولات الشهر على ارتفاع. وسجلت السوق المالية السعودية (تداول) ودبي ارتفاعاً بنسبة 10.6% في نوفمبر، تليها أبو ظبي وقطر اللتين سجلتا ارتفاعاً بنسبة 6.5% و5.9% على التوالي.

وأغلقت أسعار النفط عند حاجز 47.6 دولاراً للبرميل في نهاية شهر نوفمبر، محققة مكاسب شهرية بنسبة 27%. وعلاوة على ذلك، انتعشت أسواق النفط مدعومة بالنتائج الإيجابية لتجارب لقاح جائحة كوفيد-19، التي عززت الآمال في التعافي السريع للطلب على النفط، الأمر الذي من شأنه أن يمكن الحكومات في جميع أنحاء العالم من إعادة فتح اقتصاداتها بشكل كامل. كما يمكن القطاعات المعتمدة على النفط، مثل السفر والسياحة، من العودة لمزاولة أعمالها مرة أخرى بشكل طبيعي.

