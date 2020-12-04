مال وأعمال

أشار تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» الى تباطؤ نسب الإشغال عن معدلاتها السابقة لجميع مستويات أنواع العقارات الاستثمارية بنسبة 90%، كما تراجعت في العقارات التجارية ولاسيما في المكاتب التي تقع في المناطق المغلقة جزئيا أو كليا بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

السكن الخاص

تتباين متوسطات القيم الإيجارية بين المناطق والمساحات المختلفة، وسجلت زيادة في الربع الثالث لمعظم المناطق عن الربع الثاني وعلى أساس سنوي،فقد ارتفع متوسط القيمة الإيجارية في الدور الأرضي ثلاث غرف وصالة مساحة 135م2 في محافظة العاصمة مسجلاً 497 ديناراً بنهاية الربع الثالث 2020 في بناء السكن الخاص مساحة 400 متر بزيادة 1% على أساس ربع سنوي وبنسبة 3% عن الربع الثالث 2019، ويصل في بعض المناطق مثل منطقة الدعية إلى 460 ديناراً وفي منطقة القادسية 500 دينار، وتصل 570 ديناراً في بعض المناطق المتميزة في المحافظة مثل الفيحاء التي ارتفعت بنسبة 6% على أساس سنوي وبنسبة 2% على أساس ربع سنوي، في حين ارتفع متوسط القيمة الإيجارية في محافظة حولي على أساس سنوي الى 489 دينار في نهاية الربع الثالث اى 10% على أساس سنوي و 2% عن الربع الثاني، ويتراوح متوسط القيمة الإيجارية من 430 إلى 490 ديناراً ويصل إلى 500 و535 ديناراً في بعض المناطق المتميزة مثل الشعب مرتفعة 3% والصديق التي ارتفعت 2% عن الربع الثاني.

استقرار ايجارات الفروانية

ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية 367 ديناراً دون تغير عن الربع الثاني وبزيادة 2% على أساس سنوي، ويسجل متوسط القيمة الإيجارية 350 ديناراً لهذه المساحة في أغلب مناطق المحافظة، فيما يفوق 375 ديناراً في بعض المناطق المميزة مثل العمرية وإشبيلية، وعلى مستوى محافظة مبارك الكبير يصل متوسط القيمة الإيجارية 357 ديناراً لذات المساحة دون تغير على أساس سنوي، حيث يبلغ المتوسط في العدان 360 ديناراً ويزيد في صباح السالم لحوالي385 ديناراً دون تغير، ويصل في منطقة المسايل إلى 440 ديناراً، وقد استقر متوسط القيمة الإيجارية لهذه المساحة في محافظة الأحمدي على أساس سنوي مسجلاً 396 ديناراً، ويسجل في منطقة المنقف 360 دينار ويصل إلى 480 ديناراً في منطقة الفنطاس، أما في محافظة الجهراء فقد ارتفع متوسط القيمة الإيجارية بنسبة 1% على أساس ربع سنوي بينما لم يسجل تغيراً على أساس سنوي حين بلغ 350 ديناراً، ويصل إلى 360 ديناراً في بعض مواقع مناطق الجهراء القديمة بنهاية الربع الثالث.

يصل متوسط القيمة الإيجارية للدور الكامل الأول أو الدور الثاني إلى 797 ديناراً في عقارات السكن الخاص مساحة 400 متر بمحافظة العاصمة بنهاية الربع الثالث بزيادة 2% على أساس سنوي فيما لم تسجل تغيراً على أساس ربع سنوي، وتسجل في أعلى المناطق قيمة.

السكن الاستثماري

تراجع متوسط القيمة الايجارية للشقة المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60م على أساس سنوي وانخفض بنسبة مقاربة على أساس ربع سنوي في أغلب المناطق، ففي محافظة العاصمة انخفض متوسط السعر إلى حدود 312 ديناراً في الربع الثالث منخفضاً 1% على أساس سنوي وبحدود تلك النسبة عن الربع الثاني، مع انخفاض في أغلب المناطق الاستثمارية بالمحافظة، بينما يبلغ لنفس المساحة في محافظة حولي 295 ديناراً منخفضاً بحدود ربع في المائة على أساس سنوي دون تغير عن الربع الثاني، في حين مازالت تسجل في مناطق قليلة منها منطقة السالمية 295 ديناراً، بينما انخفضت في منطقة حولي إلى 270 ديناراً بنسبة 2% على أساس سنوي وحوالي 1% عن الربع الثاني، فيما لم تشهد تغيراً في الجابرية عن حدود 300 دينار مقارنة بالعام الماضي، ولم تسجل القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية تغيراً ويبلغ متوسطها 283 ديناراً مع زيادة طفيفة عن الربع الثاني في منطقة الفروانية وخيطان إلى 283 ديناراً دون تغير على أساس سنوي، وانخفضت في الرقعي إلى 290 ديناراً بنسبة 1% على أساس سنوي، في حين تراجعت على مستوى محافظة الأحمدي حين بلغت 253 ديناراً منخفضة 1% على أساس سنوي مع انخفاض مماثل لأغلب مناطق المحافظة.

