مال وأعمال

اشار بيتك الى ان متوسط السعر التأجيري للمتر المربع الصناعي يبلغ 3 دنانير للسرداب منخفضاً 8% على أساس سنوي وللدور الأرضي في معارض في منطقة الشويخ الصناعية يسجل 14.5 ديناراً، وفي منطقة الري للسرداب 3.5 دنانير ويبلغ 14.3 للدور الأرضي، إذ تختلف الأسعار باختلاف المواقع وباقي المميزات الأخرى والمساحة، في حين يبلغ متوسط سعر المتر التأجيري للدور الأرضي في منطقة العارضية (المخازن) للسرداب 3.5 دنانير دون تغير سنوي و6.5 دنانير للدور الأرضي منخفضاً 4% على أساس سنوي، بينما يرتفع عن ذلك بكثير في منطقة العارضية (الحرفية) ويسجل 18.5 ديناراً لمتوسط سعر المتر التأجيري للدور الأرضي منخفضاً 4% على أساس سنوي، كما يبلغ المتر في منطقة شرق الأحمدي 8.5 دنانير، بينما تبلغ القيمة الايجارية للمتر في منطقة الفحيحيل الصناعية 13 ديناراً للمتر المربع في الدور الأرضي.

