عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كرر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مطالبته السلطات اللبنانية باجراء اصلاحات وذلك في افتتاح مؤتمر دولي ثان لدعم لبنان بعد مرور اربعة اشهر على انفجار مرفأ بيروت وفي توقيت تتواصل فيه خلافات المسؤولين اللبنانيين.

وافتُتح المؤتمر الذي عقد عبر الفيديو وترأسه كل من ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بحضور رؤساء دول ومنظمات دولية وصناديق متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وفاعليات المجتمع المدني اللبناني. وتحدث ماكرون عن حصيلة مؤتمر اول لمساعدة لبنان بعد انفجار المرفأ عقد في التاسع من اغسطس، ثم ندد بسلوك المسؤولين اللبنانيين الذين لم يفوا بتعهّداتهم تشكيل حكومة والبدء باصلاحات هيكلية مشروطة بها المساعدات للبنان. وأكد انه سيزور لبنان مرة جديدة في ديسمبر لحثّهم مجددا على الوفاء بتعهّداتهم. وقال ماكرون «لم يتم الوفاء بالتعهدات»، مضيفا ان «كل المؤشرات تدل على انها كانت مجرّد كلام». وأشاد ماكرون بوفاء الجهات الدولية بالتعهّدات التي قطعتها في المؤتمر الأول الذي «جمع اكثر من 280 مليون يورو، ما ساهم في التصدي جزئيا للاحتياجات الفورية». وأنشأ البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي صندوقا لمساعدة البلاد على التعافي بمشاركة المجتمع الدولي. وشدد ماكرون على ان «هذا الدعم لا يمكن ان يكون بديلا من تعهّد القوى السياسية اللبنانية تشكيل حكومة بأسرع وقت وتنفيذ خارطة طريق للاصلاحات، من دونها سيتعذّر اطلاق المساعدة الهيكلية الدولية». وأكد ماكرون التمسّك بالوعود وبتنفيذ التعهّدات «سواء في ما يتعلّق بالاصلاحات او بالتحقيق في الانفجار».

ويرزح لبنان منذ عام ونيّف تحت وطأة ازمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة. والى جانب التدهور الحاد في قيمة العملة الوطنية والتضخّم المفرط، لا يزال لبنان منذ اكثر من ثلاثة اشهر من دون حكومة بعدما استقالت حكومة حسان دياب على خلفية الانفجار الذي دمّر اجزاء كبيرة من العاصمة. من جهته قال الرئيس اللبناني ميشال عون انّ «أولويّتنا اليوم هي تشكيل حكومة عبر اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية». وتابع «جرّاء الأزمات المتراكمة والمتصاعدة التي حلت بلبنان، باتت مساعدة الدول المجتمعة اليوم لاغنى عنها لجميع اللبنانيّين في اي منطقة كانوا».

من جهته اكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على اهمية وقوف المجتمع الدولي بالكامل الى جانب الشعب اللبناني الشقيق في ظل هذه الظروف الصعبة، داعياً كافة القادة اللبنانيين الى اعلاء مصلحة لبنان الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني للحيلولة دون الدخول في حلقة مفرغة من الأزمات المتتالية، ومؤكداً ان على كل لبناني ان يدرك حجم التحديات التي تواجه وطنه وألا يدخر جهداً للقيام بواجبه، خاصةً ان امن لبنان واستقراره باتا مهددين مجدداً، حيث بات من الضروري النأي بلبنان عن التجاذبات والصراعات الاقليمية وتركيز الجهود على دعم وتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الوطنية في تحقيق الاستقرار. بدوره قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان بلاده وبرغم ظروفها الصعبة فانها لن تتردد عن تقديم كل دعم ومساعدة يحتاجها لبنان وشعبه وتمنى ان يطلق من مؤتمر دعم لبنان مشروعا لمساعدة اللبنانيين على التصدي للتحديات التي تواجههم والمضي في طريق الاصلاح السياسي والاقتصادي.

