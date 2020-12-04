عربيات ودوليات

أكد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ان كل القرارات والدعوم المقدمة للبنان مهما بلغت لن تحقق هدفها ما لم يصاحبها دعم وعزم اللبنانين عبر تكاتفهم وتغليب مصالحهم الوطنية العليا بما يحقق لهم الوحدة ولبلدهم السيادة ولمواطنيهم الامن والطمأنينة.

وجاء تصريح الخالد خلال ترؤسه بحضور وزير الخارجية وزير الاعلام بالوكالة الشيخ د.احمد الناصر وفد الكويت المشارك في المؤتمر الدولي لـ«مساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني 2» والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بدعوة مشتركة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش. وألقى الخالد كلمة الكويت في هذه المناسبة وفيما يلي نصها:

«فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة معالي انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسرني بداية ان اتقدم بجزيل الشكر الى الجمهورية الفرنسية وللأمم المتحدة على دعوتهم لهذا الاجتماع الهام الذي يأتي في ظل استمرار المعاناة المريرة للشعب اللبناني الشقيق اذ ارتفعت معدلات البطالة والفقر وباتت مظاهر الانهيار الاقتصادي والنقدي ماثلة جراء التراجع في الأوضاع الاقتصادية والتجاذبات السياسية وجاء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت ليفاقم تلك الأوضاع فضلا عما تسببت به تداعيات اثار جائحة «كورونا».

فخامة الرئيس يأتي اجتماعنا اليوم (الاربعاء) بعد لقائنا الأول في التاسع من اغسطس الماضي كدليل على عزمنا المشترك لانقاذ لبنان وحرصنا على السعي لايجاد مخرج للازمة الطاحنة التي يمر بها البلد الشقيق لنحفظ له امنه واستقراره ولنحقق العيش الكريم لأبناء شعبه.

ان دولة الكويت التي دأبت على مساعدة لبنان والوقوف معه باشرت اتصالاتها عبر الصندوق الكويتي للتنمية بالمسؤولين في لبنان للبدء بتنفيذ الالتزام التنموي باعادة توجيه ما تم تخصيصه للبنان بمبلغ 30 مليون دولار لاعادة بناء صوامع الغلال التي دمرها انفجار مرفأ بيروت كما التزمت بتقديم المساعدات الانسانية بمبلغ 11 مليون دولار وهو ما تم الاعلان عنه بمؤتمر التاسع من اغسطس وقد كانت دولة الكويت في حينه اولى الدول التي قدمت تلك المساعدات الانسانية عبر جسر جوي الى مطار بيروت الدولي وقد تم توزيع تلك المساعدات على الشعب اللبناني الشقيق.

فخامة الرئيس ان ما نبذله من جهود وما نصدره من قرارات وما نقرره من دعوم مهما بلغت لن تحقق هدفها ما لم يصاحبها دعم وعزم الاشقاء في لبنان عبر تكاتفهم وتغليب مصالحهم الوطنية العليا بما يحقق لهم الوحدة ولبلدهم السيادة ولمواطنيهم الامن والطمأنينة.

وفي الختام اكرر الشكر لكم جميعا متمنيا لاجتماعنا كل التوفيق والسداد.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

