عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: اكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ان المنظمة الدولية ستواصل دعم لبنان وشعبه لتحقيق تعاف مستدام وطويل الأمد وعرض خطة جديدة مشتركة لمساعدة الشعب اللبناني على التعافي والمضي قدما. محذرا من ان الغذاء بات يشكل تحديا يوميا للكثيرين في لبنان.

واشار غوتيريش في رسالة الى مؤتمر دعم لبنان الى «اطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار» الذي اعده البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مسلطا الضوء على ما يعاني منه اللبنانيون لافتا ان المتضررين لم يتلقوا اجوبة شافية حتى بعد اربعة اشهر على انفجار المرفأ.

ودعا غوتيريش الى تقييم الوضع في لبنان موضحا ان آثار جائحة «كورونا» تسببت في لبنان كما في اماكن اخرى في مفاقمة الوضع الاقتصادي واضاف ان معدل الفقر في لبنان يرتفع فيما اُجهد قطاعا الصحة والتعليم، وقوضت امكانية الوصول الى الخدمات العامة، بما فيها المياه والكهرباء بشكل خطير»بالنسبة للكثيرين اصبح الغذاء يشكل تحديا يوميا. لا يستطيع عدد متزايد من العائلات اللبنانية - وكذلك اللاجئون والمهاجرون في لبنان - توفير تغذية كافية ومتوازنة».

