عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: تحدث الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب علنا عن امكانية ترشحه للرئاسة مجددا في اقتراع 2024. وفي حفل بمناسبة عيد الميلاد في البيت الأبيض قال ترامب «كانت 4 سنوات رائعة. نحاول ان نكمل 4 سنوات اخرى، والا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات» ولم تكن هناك وسائل اعلام تغطي الحدث الذي حضره مسؤولون من الحزب الجمهوري لكن تم تناقل تسجيل فيديو لخطابه بعد مدة وجيزة. وبعد نحو شهر من انتخابات الثالث من نوفمبر لا يزال دونالد ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته امام جو بايدن، ويلتزم البقاء في عزلة في البيت الأبيض، ويحد من ظهوره العلني قدر الامكان مكتفيا باتصالات رئاسية وتغريدات غاضبة عن تزوير انتخابي مفترض لا شيء ملموسا يثبت صحته. وفي هذه الأجواء الغريبة، وبينما يعد الرئيس المنتخب فريقه، يقوم ترامب بتكرار نظريات المؤامرة اكثر فأكثر، في حين تطلق في واشنطن تكهنات لا نهاية لها.

فقد ذكرت شبكة «ان بي سي» ان دونالد ترامب ناقش مع المقربين منه امكانية اعلان اطلاق حملته للعام 2024 في 20 يناير المقبل، اي يوم اداء جو بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة. ويؤكد رجل الأعمال السابق انه يؤمن الى حد ما «بالخرافات». وقد قدّم ملف ترشحه مجددا لانتخابات 2020 يوم توليه مهامه الرئاسية في 20 يناير 2017.

وسيسمح له الترشح لانتخابات 2024 بأن يبقى وسط اللعبة لمدة قصيرة، لكنه طريق سيكون ممتلئا بالعقبات، فبدءا من 20 يناير سيصبح «رئيسا سابقا» وستتغير المعادلة جذريا. وسيتقلص تدريجيا الخوف الذي يثيره لدى المسؤولين الجمهوريين المنتخبين، وكذلك الاهتمام الاعلامي الذي يتمتع به ويتوق اليه.وستتوجه كل الأنظار الى خليفته بالطبع، وأيضا الى اعضاء مجلس الشيوخ او الحكام الذين يحلمون بدخول السباق. ونظريا، لا شيء يمنعه من المحاولة من جديد عام 2024. ويحظر دستور الولايات المتحدة على اي رئيس اكثر من ولايتين، لكن ولايتين غير متتاليتين ممكنتان. وقد نجح في هذا الرهان رجل واحد فقط هو غروفر كليفلاند في نهاية القرن الـ19، فقد انتخب عام 1884 وهُزم عام 1888، ثم انتُخب مرة اخرى عام 1892. وكليفلاند هو الرئيس رقم 22 و24، وكان يبلغ 56 عاما في بداية ولايته الثانية، في حين سيكون ترامب في هذه الحال في عامه الـ78.

