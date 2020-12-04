عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، أمس أن السعودية وقطر تقتربان من التوصل لاتفاق ثنائي لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، بوساطة من إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأضافت الوكالة نقلا عن ثلاثة مصادر لم تكشف هويتها إن «الاتفاق الأوّلي لن يشمل الدول الثلاث الأخرى التي قطعت، إلى جانب السعودية، العلاقات مع قطر عام 2017، وهي الإمارات والبحرين ومصر». ونقلت «بلومبيرغ» عن مصدر رابع لم تسمه أن «التوصل إلى اتفاق أوسع لإعادة ترتيب الأوضاع لايزال بعيد المنال بسبب استمرار وجود قضايا عالقة، مثل علاقة الدوحة مع طهران». وذكرت أن «الاختراق المحتمل يأتي بعد أشهر من الجهود الدبلوماسية المكثفة بوساطة الكويت، والتي أسفرت عن إرسال الولايات المتحدة لوفد برئاسة جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره للقيام بزيارة للخليج». والأربعاء بحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، مع كوشنر، القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفق بيان قطري رسمي.

ومن المقرر أن يتوجه كوشنر أيضا إلى السعودية، إذ نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين وخليجيين قولهم إن «كوشنر سيلتقي ولي العهد السعودي، الامير محمد بن سلمان، في مدينة نيوم» شمالي المملكة.

ونقلت «بلومبيرغ» عن مصدرين قولهما إنه من المرجح أن يشمل التقارب السعودي- القطري إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية بين البلدين ، ووضع نهاية للحملات الإعلامية والقيام بالمزيد من الخطوات لبناء الثقة، ضمن خطة مفصلة لإعادة العلاقات تدريجيا.

وصباح امس ايضا أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في تقرير لها، أن إدارة ترامب ترغب في حلحلة الأزمة الخليجية قبل رحيلها بهدف تضييق الخناق على إيران. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر أميركية أنه «ضمن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه تضغط إدارة ترامب على السعودية لفتح مجالها الجوي للرحلات الجوية القطرية التي تدفع ملايين الدولارات مقابل استخدام المجال الجوي لإيران».

وقالت «نيويورك تايمز»، إن «ذلك من شأنه أن يحرم إيران من رسوم سنوية تقدر بنحو 100 مليون دولار تدفعها قطر للطيران عبر مجالها الجوي، وهي أموال تغذي الاقتصاد الإيراني المنهك». ونقلت عن مسؤولين أميركيين أن «تلك الرسوم تسمح لإيران بسهولة بتمويل البرامج العسكرية التي تعتبرها إدارة ترامب تهديدا».

وقال مصدر عربي مُطلع على تحركات راهنة في ملف الأزمة الخليجية، لوكالة «الأناضول» التركية للانباء إنه «قد يكون هناك خطوة فعلية نحو مصالحة خليجية». وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه «من المفترض صدور بيان خلال ساعات باتجاه مصالحة خليجية». لكنه لم يستبعد في الوقت ذاته «حدوث تغير مفاجئ في مسار التوقعات المتعلقة بالأزمة المستمرة منذ 3 سنوات»، دون مزيد من التفاصيل.

