عربيات ودوليات

ذكرت مصادر صحافية عربية ان المملكة العربية السعودية ستستضيف القمة الخليجية المقبلة بحضور امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فيما تتواتر الانباء عن قرب التوصل الى اتفاق مصالحة «اولي» بين الرياض والدوحة. وقالت قناة «الغد» الفضائية نقلا عن مصادر «إنه من المقرر عقد قمة خليجية في المملكة العربية السعودية قريبا بحضور أمير قطر» الشيخ تميم بن حمد، مضيفة أن المصالحة المتوقعة بين السعودية وقطر سوف ترتكز على اتفاق عام 2014 على أساس وضع آليات محددة لتنفيذ الاتفاق. يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام أميركية إن «السعودية وقطر تقتربان من صفقة أولية لإنهاء الأزمة بينهما، المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات فيما نقلت وكالة «بلومبيرغ»، عن مصادر مطلعة، قولها إن الصفقة لا تشمل مصر والإمارات والبحرين. وبحسب الوكالة، فإن التقارب بين الرياض والدوحة سيشمل على الأرجح إعادة فتح الأجواء والحدود البرية كمرحلة اولى.

