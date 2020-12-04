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عواصم- الوكالات: أقر مجلس صيانة الدستور في إيران، قانونا يلزم الحكومة بوقف أنشطة الأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 إذا لم تُخفف العقوبات عن البلاد خلال شهرين.

وردا على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده الجمعة، في حادث حمّلت طهران إسرائيل المسؤولية عنه، وافق البرلمان الذي يقوده المحافظون الثلاثاء، وبأغلبية كبيرة على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التي اتفقت عليها طهران مع الدول الكبرى.

ومجلس صيانة الدستور مسؤول عن ضمان عدم تعارض مشروعات القوانين مع قواعد الشريعة الإسلامية أو الدستور الإيراني، لكن لم يتبين بعد موقف الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.

وقالت وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء «طلب رئيس البرلمان رسميا في خطاب من الرئيس تنفيذ القانون الجديد». وبموجب القانون الجديد، تمهل طهران الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي شهرين لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطي والمالي، والتي فُرضت بعد انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق بين طهران وست قوى عالمية. وتتحلل إيران تدريجيا من التزاماتها الواردة في الاتفاق ردا على سياسة «الضغوط القصوى» التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب عليها.

وسيجعل القانون الذي طرحه المشرعون المحافظون من الصعب على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي سيتولى منصبه في 20 يناير إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي.

وكان بايدن قد قال إنه سيعيد الولايات المتحدة للاتفاق النووي إذا عاودت إيران «الالتزام الصارم به».

وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني خطوة البرلمان، واعتبر أنها «تضر بالجهود الدبلوماسية» التي تستهدف تخفيف العقوبات الأميركية.

وبموجب القانون الذي صادق عليه مجلس صيانة الدستور ستمنح طهران شهرين للأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 للعمل على تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمال في إيران بعد تخلّي الولايات المتحدة عن الصفقة في 2018.

وفي حال لم يتم تخفيف العقوبات بحلول الموعد النهائي، فإنّ الحكومة ستزيد تخصيب اليورانيوم حتى يصل إلى نسبة 20% وتضع أجهزة طرد مركزي متطورة تستخدم لتخصيب اليورانيوم في منشآتها النووية في نطنز وفوردو. كما أنها ستمنع مفتشي الأمم المتحدة من الوصول إلى هذه المواقع.

في غضون ذلك، اعلنت ثلاثة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة قررت سحب نحو نصف موظفيها من السفارة الأميركية في بغداد«مؤقتًا» وسط مخاوف من انتقام قريب من ذكرى مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الانسحاب سيحدث في الفترة التي تسبق الذكرى السنوية لقتل الولايات المتحدة الجنرال قاسم سليماني في 3 يناير 2019، بسبب مخاوف بشأن الانتقام.

