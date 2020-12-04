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استدعى النجم اشرف عبدالباقي النجم تامر حسني على مسرح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، حيث يقدم عبدالباقي الحفل، وعندما سأل عبدالباقي تامر عن سر غيابه عن المهرجانات قال له انه كان في خناقات مع أحمد السقا على الفضائيات، وهو ما دفع تامر حسني ينزل الى أحمد السقا ويحتضنه ويتصالحان على ما فات.

وكان خلاف كبير حدث أخيراً بدون سابق انذار بين النجمين تامر حسني وأحمد السقا بسبب ازمة اثارها فيلم «الفلوس» رغم طرحه من فترة طويلة، ورغم حديثه الى تامر وقتها الا انه لم يغير من الأمر شيئا، وكأنه فوت الأمر حسب تصريحات السقا، ما تسبب في غضبه منه من وقتها، لأنه يعتبره تامر اخاً ولم يكن يتوقع هذا الأمر منه.

