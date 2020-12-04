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شهد حفل افتتاح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصري والعربي، حيث اقيم الحفل، مساء الأربعاء، في مسرح مكشوف بدار الاوبرا المصرية، مراعاة لظروف وباء فيروس كورونا.

وجاء ابرز الحاضرين للمهرجان من الفنانين، آسر ياسين، وياسمين صبري، ويسرا، ولبلبة، ومنة شلبي، ومنى زكي، وامينة خليل ونيللي كريم، وأحمد حلمي، وأحمد السقا، وأشرف عبدالباقي، وشريف منير، وجمال سليمان، ويسرا اللوزي، واروى جودة وجومانا مراد، وخالد سليم وريهام عبدالغفور.

فيما غابت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي على غير عادتها حيث انها ملقبة في السنوات الاخيرة بنجمة المهرجانات السينمائية، كما غابت النجمة التونسية هند صبري، وأيضا النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم الأب the father اخراج فلوريان زيلز، وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي والقارة الأفريقية، والفيلم نت انتاج المملكة المتحدة وفرنسا. وكرمت ادارة المهرجان برئاسة محمد حفظي الكاتب الكبير وحيد حامد، حيث اثرت كلمته بعد استلام الجائزة في مشاعر الحاضرين جميعاً، وتسببت في بكائهم حيث بدأ كلمته خلال تسلمه جائزة فاتن حمامة قائلاً: «عاوز اقول الحمد لله مراراً وتكراراً وأشكر الجميع لأنكم عشاق السينما اللي انا حبتها، وأشكر كل من تعلمت منهم او علموني»، مضيفا: «اشكر فرسان وقفوا بجواري في مشواري وهم اسماء عظيمة في مجال التمثيل والاخراج والنقد، وانا حبيت ايامي عشان اشتغلت مع نجوم كبار وعمالقة في الفن المصري».

وخلال كلمته، هتفت الفنانة يسرا وسط الحضور قائلة: «الأستاذ، والدموع تجهش من عينيها».

وكرمت ادارة المهرجان الفنانة المصرية منى زكي، والتي سلمتها لها الفنانة منة شلبي التي توجت بهذه الجائزة العام الماضي، وقالت: «شرف كبير لي تكريمي في اهم مهرجان للسينما في مصر، زمان كنت بشتغل في مسرح الهناجر وكنت بعدي امام الأوبرا وأنظر اليها وكنت اتمنى الحصول على تكريم على خشبة مسرح الأوبرا المصرية، والحلم تحقق تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي يشعرني بالخوف والتوتر من

المستقبل».

