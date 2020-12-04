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كرمت الفنانة منى زكي في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 42، بجائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

وقالت منى زكي، ان اختيارها للتكريم بجائزة عظيمة تحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة العريق، يجعلها تشعر بالفخر والسعادة والامتنان لكل مجهود بذلته طوال سنوات عملها بالفن، ولكل زميل ومخرج وكاتب وعامل في هذه المهنة كان سببا في هذه اللحظة التي لن تنسى، شرف كبير اوي اوي اني اتكرم النهاردة في اهم مهرجان في بلدي، النهاردة واقفة على المسرح وبشكركم اوي».

وتابعت منى زكي قائلة: «سأظل فخورة بانتمائي للفن والسينما المصرية».

