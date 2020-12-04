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شاركت كل من الفنانة ميس حمدان وسارة عبدالرحمن في فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعد تعافيهما تماما من فيروس كورونا.

وكشفت الفنانة ميس حمدان انها تعافت من الاصابة بفيروس كورونا، لافتة الي انها عانت خلال فترة الاصابة وأضاف ان اصعب شيء في الاصابة بـ«كورونا» العزلة والابتعاد عن الناس وعدم القدرة على التحرك.

وظهرت ميس حمدان وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الموف، دون اكمام، مزود باكستنشن من نفس قماش الفستان، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

كما ظهرت الفنانة سارة عبدالرحمن بفستان باللون الفضي، مزود بأكمام طويلة، وفتحة عند الساق، ونسقت مع اطلالتها كلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

