دوليه

أشعل فوز كل من باريس سان جرمان الفرنسي 3-1 على مضيفه مان يونايتد الانكليزي ولايبزيغ الالماني القاتل والمثير 4-3 على باشاك شهير التركي في اسطنبول، المنافسة على بطاقتي التأهل الى الدور ثمن النهائي في المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا، حيث بات في رصيد الفرق الثلاثة الاولى تسع نقاط.

وتجمد رصيد يونايتد عند تسع نقاط حيث لحق به كل من سان جرمان ولايبزيغ، فيما بقي رصيد باشك شهير ثلاث نقاط.وستشهد الجولة الاخيرة منافسة محتدمة حيث ستكون المهمة الاسهل على فريق العاصمة الفرنسية الذي يستضيف باشاك شهير على ملعب «بارك دي برانس» فيما يحل يونايتد على لايبزيغ في المانيا.

وكان يوناتد بدأ المسابقة القارية بطريقة مثالية بعد أن أسقط سان جرمان 2-1 في عقر داره قبل ان يكتسح لايبزيغ بخماسية نظيفة في أولد ترافورد، الا انه سقط امام باشاك شهير في الجولة الثالثة قبل ان يفوز عليه 4-1 الاسبوع الفائت.

وفي المباراة الاولى، أكمل يونايتد الذي كان يكفيه التعادل لبلوغ ثمن النهائي، اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 بعد طرد البرازيلي فريد. وسجل البرازيليان نيمار (6 و90+1) وماركينيوس (69) أهداف الضيوف فيما أحرز ماركوس راشفورد هدف يونايتد الوحيد (32).

وشهدت المباراة مواجهة المهاجم الدولي الاوروغوياني اديسنون كافاني لفريقه السابق الذي دافع عن ألوانه منذ العام 2013 وأصبح هدافه التاريخي، بعد أن غاب عن لقاء الذهاب في باريس.

أما من ناحية سان جرمان، فكانت المفاجأة بإبقاء المدرب الالماني توماس توخل جناحه الارجنتيني أنخل دي ماريا على مقاعد البدلاء في مواجهة فريقه السابق فيما استعان بخدمات الايطالي مويز كين.

وافتتح نيمار التسجيل عندما سدد كيليان مبابي كرة قوية ارتدت من الدفاع لتتهيأ أمام البرازيلي على يمين المنطقة تابعها من زاوية ضيقة في مرمى الحارس الاسباني دافيد دي خيا (6).

وأفلت البرازيلي فريد من البطاقة الحمراء المباشرة في الشوط الاول عندما نطح الارجنتيني لياندرو باريديس إثر مناوشة بين عدة اللاعبين، حيث اكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر».

ورفع بعدها يونايتد ايقاعه ونجح في معادلة النتيجة بعدما سدد الفرنسي أنتوني مارسيال كرة من خارج المنطقة أبعدها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس ليقتنصها الظهير الايمن آرون وان بيساكا ويعيدها الى راشفورد سددها قوية ارتدت من البرتغالي دانيلو بيريرا لتخدع الحارس (32).

وفرض الشياطين الحمر سيطرتهم على انطلاقة الشوط الثاني حيث أهدر مارسيال فرصة محققة عندما وصلته كرة خالصة من راشفورد أمام المرمى المشرّع إلا أنه تابعها بغرابة فوق العارضة (49).

وواصل أصحاب الارض مسلسل إضاعة الفرص عندما وصلت الكرة الى كافاني الذي أسقط الكرة «لوب» من فوق كافاني الا ان العارضة وقفت صدًا منيعًا، لتتهيأ أمام مارسيال الذي سددها قوية أبعدت من البرازيلي ماركينيوس (57). وواصل سان جرمان ضغطه وسدد باكر الكرة من مسافة قريبة أبعدها دي خيا الى ركنية ببراعة (68)، قبل أن يثمر الضغط عن هدف ماركينيوس إثر تمريرة من عبود ديالو امام المرمى (69). وشهدت المباراة طرد فريد في الدقيقة 70 إثر إنذار ثان. وعندما كان لاعبو يونايتد مندفعين في محاولة لإدراك التعادل، شن سان جرمان مرتدة سجل على اثرها نيمار الهدف الثالث.

وفي وقت سابق من الامسية حقق لايبزيغ فوزا قاتلا ومثيرا على مضيفه باشك شهير بنتيجة 4-3.وسجل الدنماركي يوسف بولسن (26)، الفرنسي نوردي موكييليه (43)، الاسباني داني أولمو (66) والنروجي ألكسندر سورلوث (90+2) أهداف الضيوف فيما تألق عرفان جان قهوجي بهاتريك لأصحاب الارض (45+3، 72 و85). وكان لايبزيغ فاز في المواجهة الاولى في المانيا على الفريق التركي 2-0.

وافتتح فرق المدب يوليان ناغلسمان التسجيل عندما سدد النمسوي مارسيل سابيتزر الكرة من خارج المنطقة ارتدت من المدافع السلوفاكي مارتن شكيرتيل قبل ان تصطدم ببلوسن وتكمل طريقها الى الشباك (26).

وضاعف لايبزيغ تقدمه بعد لعبة جماعية مميزة وتمريرات سريعة وقصيرة وصلت على اثرها الكرة الى فورسبيرغ داخل المنطقة مررها الى موكييلي تابعها بيسراه على يمين الحارس (43).

وقلّص بطل تركيا لعام 2020 الفارق قبل الاستراحة عندما مرر البوسني ايدين فيشكا كرة زاحفة من ركلة ركنية نحو قهوجي تابعها بيسراه رائعة من خارج المنطقة (45+3).

وسجل الفريق الالماني الهدف الثالث بعدما مرر الاسباني أنخيلينيو كرة رائعة خادعة الى مواطنه أولمو الذي روّضها بذكاء قبل ان يسدد كرة زاحفة اسفل الزاوية اليمنى (66).

وقلّص الفريق التركي النتيجة مرة أخرى بهدف رائع آخر من قهوجي بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة على يمين غولاتشي (72). وسجل الدولي التركي هدفه الشخصي الثالث من ركلة ثابتة في اعلى الزاوية اليسرى (85). وخطف لايبزيغ الفوز القاتل بتسديدة من سورلوث من خارج المنطقة (90+2).

