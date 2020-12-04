دوليه

«رأيت الموت أمام عيني. لا يمكنك أن تمر بتجربة كهذه وتبقى الانسان ذاته». بهذه الكلمات عبر السائق الفرنسي رومان غروجان في مقابلة لوكالة فرانس برس عن نجاته بأعجوبة من الحادث المروع الذي تعرض له في جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد الاحد الفائت.

وتعرض الفرنسي لحادث مريع عندما اصطدمت سيارته في الجدار الحديدي المحاذي للمسار بسرعة 220 كلم/ ساعة واشتعلت بها النيران بعدما انشطرت الى نصفين، لكنه خرج سالما منها من دون مساعدة أحد على مدى 28 ثانية بعد الاصطدام هربا من النيران المستعرة، قبل ان يقوم أحد أفراد الجهاز الطبي بمساعدته ثم ينقل بواسطة سيارة الاسعاف لتلقي العلاج ومنها بطائرة مروحية الى المستشفى العسكري في البحرين.

ويستذكر غروجان بعد خروجه أول من أمس من المستشفى في العاصمة المنامة «تلك الثواني الـ28 بدت وكأنها دقيقة ونصف، ولكنها لم تبد طويلة لأنني كنت في حركة دائمة».

وعانى سائق فريق هاس من حروق في يديه والتواء في الكاحل الأيسر وكدمات في الجانب ذاته من الجسم. ويقول السائق البالغ 34 عاما «لم تكن الضربة الاقوى التي عرفتها في مسيرتي الاحترافية، رغم أن قوة التسارع تشير الى ذلك».

ويروي الفرنسي بالتفاصيل نجاته «نزعت الحزام فورا وحاولت الخروج من السيارة، أدركت أن خوذتي اصطدمت بشيء ما. جلست مجددا وقلت لنفسي انني عالق وسأنتظر وصول أحدهم».

ويتابع «ولكن الى يساري، كل شيء كان برتقالي اللون لذا استوعبت ان (السيارة) تحترق. قلت لنفسي: لا وقت للانتظار، سأحاول الخروج عن الجهة اليمنى، لا جدوى، ولا حتى عن الجهة اليسرى». ويؤكد الفرنسي أنه استذكر حادث بطل العالم ثلاث مرات النمسوي نيكي لاودا الذي تعرض له في العام 1976 على حلبة نوربورغرينغ الالمانية وأدى الى حروق عديدة في وجهه «فكرت في نيكي لاودا بالقول: لا يمكن أن ينتهي بي المطاف هكذا، ليس الآن. لذا حاولت الخروج من جديد ولكن لا جدوى، أجلس مجددا وأرى الموت، ليس من مسافة قريبة ولكن أمام عيني».

ويتابع بعد صمت وجيز وبصوت مرتجف «انه شعور لا أتمناه لأحد».

وكان فريق هاس أعلن في بيان أول من امس أن غروجان غادر المستشفى « مشيرا الى ان السائق سيواصل «علاجا خاصا بسبب الحروق التي تعرض لها في ظهره ويديه وسيبقى في البحرين في الوقت الحاضر».

ويتابع الفرنسي الذي سيغادر الحظيرة الاميركية نهاية الموسم الحالي «يسترخي الجسم والعضلات والرأس وكل شيء. تساءلت من أين سأبدأ في الاحتراق، اذا كنت سأشعر بالألم، لكنني أعتقد أن لحظات كهذه تسمح للدماغ بتقييم ما يحدث ومحاولة ايجاد الحل».

وكشف غروجان أن التفكير بأولاده الثلاثة منحه القوة للمحاولة مجددا «قلت لنفسي انه لا يمكنني أن أتركهم، من هنا وجدت مصدر القوة لسحب رجلي العالقة، لأدير رأسي، أرفع كتفي وأضع يدي في مكان مؤاتٍ كي أقف وأنا على علم أنها ستحترقان ولكن لم تكن هناك مشكلة في ذلك».

ويردف «عندما وضعت قدمي على الجدار الحديدي وخرجت، شعرت بالارتياح، سأعيش. ما من رعب، أحاول تبريد يدي عبر تحريكهما، أنتشل القفازات لأنني لا أريدها أن تلتصق بجلدي».

