دوليه

يفتتح لوس انجليس ليكرز حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الاميركي في كرة السلة للمحترفين بمواجهة قوية ضد جاره لوس انجليس كليبرز في 22 ديسمبر كما اعلنت رابطة الدوري التي كشفت عن مباريات الايام الثلاثة الاولى فقط من برنامج الموسم، في الوقت الذي ظهرت فيه 48 حالة ايجابية بفيروس كورونا بين مختلف الاندية.

ويأتي انطلاق الموسم الجديد بعد 10 أسابيع على انتهاء الموسم الماضي الذي توقف في مارس الماضي بسبب جائحة «كوفيد-19» قبل ان يعاود نشاطه اواخر يوليو وشهد احراز ليكرز بقيادة نجمه ليبرون جيمس اللقب بفوزه على ميامي هيت في الدور النهائي.

وتقام مباراة اخرى في 22 ديسمبر بين غولدن ستايت ووريرز وبروكلين نتس ستشهد عودة نجم الاول كيفن دورانت الذي لم يخض اي مباراة منذ خضوعه لعملية جراحية في وتر اخيل في يونيو 2019.

ويشهد يوم 23 من الشهر الحالي ايضا مواجهة قوية بين ميلووكي باكس بقيادة نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو في مواجهة بوسطن سلتيكس ونجمه الصاعد جايسون تاتوم، بالاضافة الى مباراة اخرى بين دالاس مافريكس وفينيكس صنز. ولن تقام اي مباراة يوم 24، لكن تاريخ 25 سيشهد اقامة 5 مباريات ابرزها مواجهات ليكرز مع مافريكس، وميامي هيت ضد بيليكانز نيو اورليانز وغولدن ستايت ووريرز مع ميلووكي باكس. وستكشف رابطة الدوري رزمة المباريات التالية اليوم.

