دوليه

مجرد علمه بخبر وفاة دييغو مارادونا، ارتسمت في مخيلة المدرب الصربي الشهير بورا ميلوتينوفيتش، مشاهدات من لقائه مع الأسطورة الارجنتينية على هامش زيارته الى الدوحة عام 2005 للمشاركة في أكاديمية أسباير، وقيامهما بمداعبة الكرة بمهارة فائقة بالرأس والقدم.

ويعتقد المدرب الصربي العجوز أن «الذكريات الجميلة هي أول ما يقفز الى الأذهان عند وفاة صديق عزيز، التقيته كثيرا، وتشاركت معه في الكثير من المحطات الرائعة».

«أكثر من يحب تسجيل الأهداف هو دييغو مارادونا، لكنه أظهر العكس عند مواجهتي». يستذكر مدرب المنتخب المكسيكي الأسبق لفرانس برس، بضحكة ممزوجة بحسرة الوداع، موقِفا لايزال محفورا في ذاكرته عندما أخفق مارادونا في تسجيل ضربة حرة لمنتخب بلاده أثناء مباراة ودية أمام المكسيك عام 1985، فتوجه حينها بالقول لبورا ضاحكا : «أنا لم أسجلها حتى لا أراك حزينا بورا».

ويصف بورا مارادونا الذي توفي الاسبوع الماضي عن 60 عاما نتيجة مشكلات صحية في القلب بـ«الفريد» في عالم كرة القدم، لأنه قادم من مدرسة الشغف والمتعة وزرع البهجة في نفوس الناس، مشيرا الى أن الموهبة وحدها لا تكفي للتربع على عرش «العظمة»، لكن مارادونا استخدم موهبته على طريقته، ولكل منا طريقة مختلفة عن الآخر!.

