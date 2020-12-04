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أكد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والارث، الالتزام بتنظيم نسخة شاملة من بطولة كأس العالم في قطر عام 2022، يستمتع خلالها الجميع بتجربة استثنائية تضمن سهولة الوصول والحركة. وأضاف في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن قطر عازمة عل استضافة البطولة الأكثر ملاءمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة في تاريخ المونديال، مشيراً الى الالتزام الراسخ منذ بدء الاستعدادات لتنظيم البطولة لضمان سهولة الوصول والحركة في جميع مرافق المونديال عبر التخطيط والتنفيذ الدقيق لكافة استادات البطولة والبنى التحتية المرتبطة بها، وشبكات النقل، وأماكن الاقامة، ومناطق المشجعين، وكافة الأنشطة الجماهيرية المخطط اقامتها، بهدف تقديم تجربة شاملة ومبهرة.

وأوضح أن مراعاة احتياجات ذوي الاعاقة خلال الاعداد لاستضافة المونديال ترتكز في كل خطوة على آراء أصحاب الشأن أنفسهم، وذلك عبر منصات مخصصة لذلك، من بينها منتدى التمكين باللجنة العليا، اضافة الى الاستفادة من الدروس المستفادة من النسخ السابقة، معرباً عن أمله في يمثل مونديال قطر 2022 نبراساً تهتدي به النسخ القادمة من البطولة.

وفي ختام تصريحه قال الذوادي: «بينما نواصل بناء ارث البطولة، نؤكد أن الأشخاص ذوي الاعاقة سيكونون من أهم المستفيدين منه ومن التحول الذي تشهده البنية التحتية في دولة قطر، لينعم الجميع بكل ما ستقدمه لسكانها وضيوفها خلال المونديال وبعد اسدال الستار على منافساته.»

تجدر الاشارة الى اللجنة العليا أطلقت منتدى التمكين في العام 2015، وذلك في اطار التزام دولة قطر باستضافة أفضل نسخة في تاريخ بطولة كأس العالم في سهولة الوصول والحركة، وهو مجموعة استشارية تقدم اسهامات كبرى حول المتطلبات الخاصة بذوي الاعاقة، وتسترشد اللجنة العليا باستشارات المنتدى حول المتطلبات الخاصة بذوي الاعاقة، من واقع تجربة المستخدمين، ومعرفة الخبراء في مجال الاعاقة، لضمان استضافة مونديال للجميع يمتاز بسهولة الوصول والحركة، ويترك ارثاً يدوم عل صعيد مراعاة متطلبات ذوي الاعاقة في المجتمع.

ونظّم منتدى التمكين أخيراً زيارة لأعضائه الى الستاد المونديالي في منطقة الريان، رابع الستادات جاهزية لمونديال قطر 2022، والمقرر تدشينه خلال استضافته المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير في الثامن عشر من ديسمبر الجاري.

وتجوّل أعضاء المنتدى في أنحاء الستاد كافة، للوقوف على ملاءمة مرافقه لمتطلبات ذوي الاعاقة، كما ناقشوا مع فريق العمل بالستاد بعض الجوانب التي تتطلب مزيداً من التحسينات ليسهل على المشجعين من ذوي الاعاقة الوصول والحركة في داخل الاستاد.

من ناحية أخرى؛ تحرص اللجنة العليا على أن تضم جميع ستادات المونديال قاعات للمساعدة الحسّية، والمخصصة لذوي التوحد والاضطرابات العصبية السلوكية، رغم أنها لا تأتي ضمن متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك انطلاقاً من سعيها لاتاحة كافة الستادات ومرافقها أمام الجميع دون استثناء، ووضع الخطط التي تلائم متطلبات ذوي الاعاقة سواء البدنية أو الادراكية.

وتضم قاعات المساعدة الحسّية في ستادات المونديال العديد من التجهيزات التي تساعد في تحفيز الحواس لدى ذوي التوحد وغيرهم، ومن بينها تقنيات منع الضوضاء، وأنابيب الفقاعات، والكراسي المحشوّة بالفول، وأدوات تسليط الضوء على الجدران والسقف بألوان خاصة، ما يضمن اتاحة الفرصة أمام كل من يعاني من ظروف خاصة قد تعيق حضوره واستمتاعه مع الآخرين بالأحداث الرياضية وغيرها.ومن المقرر أن تستقبل قاعات المساعدة الحسّية في ستادات المونديال المشجعين من ذوي الاعاقة خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال فبراير المقبل.

