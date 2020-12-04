دوليه

تعاقد الزمالك رسميا مع أمير عادل في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تجربته مع نادي سارسبورغ النرويجي. وانضم أمير عادل الى الزمالك لمدة 4 مواسم بعد التوقيع على العقود بشكل رسمي في اطار سعي لجنة الكرة بقيادة أيمن يونس وعضوية أشرف قاسم وعبد الحليم علي لتدعيم صفوف الفريق الكروي استعدادا للموسم الجديد. كما أعلن الزمالك تعاقده رسميا مع المدافع التونسي حمزة المثلوثي. وقال في بيان «تعاقد نادي الزمالك مع الدولي التونسي حمزة المثلوثي ويمتد عقد اللاعب مع النادي 3 سنوات تبدأ من الموسم الجديد». في سياق آخر أكد المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك أنه لم يطلب الرحيل عقب ايقاف مجلس مرتضى منصور كما تردد مؤخرا.

