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استطاع فريق كاظمة من تحقيق فوز مهم على العربي 1-0 في اللقاء الذي جمع بينهما اول من امس في الجولة العاشرة من دوري التصنيف، ليقفز للوصافة رافعا رصيده الى 19 نقطة بينما بقي الاخضر على رصيده السابق 15 نقطة. ولاشك ان هذا الفوز عزز من حظوظ البرتقالي في حجز مقعده في الدرجة الممتازة وعلاوة على ذلك ان الفريق واصل تقديم نتائج وعروض ايجابية في ظل عملية التجديد التي تشهدها صفوفه في الفترة الحالية.

ونجح لاعبو البرتقالي من استغلال احدى الفرص التي لاحت لهم عن طريق عمر الحبيتر بالرغم من ان المستوى العام للمباراة لم يكن جيدا وكانت هناك تحركات من قبل وليد التورة وعبدالله الفهد وحمد حربي بالعمل على تمويل الحبيتر وبندر بورسلي بالكرات الهجومية وعلى اثر ذلك تهيأت بعض الفرص امامهما الا انهما لم يحسنا استثمارها بالشكل السليم .

ويحسب كثيرا للحارس حسين كنكوني التصدي للكرات التي هددت مرماه من جانب لاعبي العربي الذين حاولوا عبثا من معادلة النتيجة لكن لم تأت محاولاتهم بأي نتيجة ايجابية. والخسارة التي مني بها الاخضر كان متوقعا حدوثها لانها انعكاس فعلي للحالة الفنية التي بدا عليها الفريق في المباريات الاخيرة بما انه حصد عدة نقاط بفوزه على الساحل والصليبخات واليرموك وتعادل مع التضامن والفحيحيل ليأتي امام كاظمة ويتلقى الهزيمة. فهذا يظهر ان الاخضر يعاني على الصعيد الفني وان كان العذر ان غياب بعض اللاعبين الاساسيين بفعل الحجر والاصابات، فهذا لايمكن ان يعتد به فمن غير المنطق ان الفريق بما يتوفر لديه من لاعبين ليس قادرا على اقل تقدير ان يظهر بصورة مقنعة امام الفرق الصغيرة. لكن يبدو الاخضر علته في من انتهت صلاحيتهم الفنية من بعض اللاعبين وهذا له تأثير واضح على بقية اللاعبين وخصوصا الوجوه الشابة التي تمتلك الحماس والنشاط الذي يفتقده العديد من اللاعبين ممن يحسبون بأنهم اصحاب الخبرة.

