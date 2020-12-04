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تفوق الشباب على التضامن بنتيجة 2 -1 في المباراة التي اقيمت بينهما على ستاد جابر الدولي اول من امس ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري التصنيف، ليرفع الفائز رصيده الى 15 نقطة فيما تجمد رصيد الخاسر عند 8 نقاط. وجاء هدفا الشباب عن طريق محترفيه أسينو سيزار في الدقيقة 13 من علامة الجزاء، وسانج بير في الدقيقة 45، فيما سجل هدف التضامن بدر العنزي. وفي مواجهة أخرى اقيمت على ستاد الصداقة والسلام تعادل برقان مع خيطان سلبا ليزداد موقف الفريقين صعوبة في البطولة، ورفع برقان رصيده الى 10 نقاط في حين رفع خيطان رصيده الى 8 نقاط.

