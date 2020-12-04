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يتطلع القادسية المنتشي بفوز مثير على الكويت 2-1 في الجولة الماضية الى تحقيق انتصار جديد في دوري التصنيف عندما يتواجه مع اليرموك في 06:30 مساء اليوم على ستاد الصداقة والسلام في ختام منافسات الجولة العاشرة.

وظهر الأصفر بصورة رائعة في الجولة التاسعة وقدم واحدة من أفضل مبارياته في الموسم الحالي، توجها بفوز مهم على منافسه الدائم الكويت، وهو ما أعطى دفعة معنوية كبيرة للقادسية ومنح لاعبيه الثقة لمواصلة تسجيل النتائج الايجابية وان كانت البطولة لاتزال في مرحلة التصنيف.

ويبدو القادسية (الذي احتل المركز الثاني برصيد 18 نقطة قبل انطلاق الجولة) أمام مهمة سهلة جداً اليوم في ظل تواضع مستوى منافسه، وسيستفيد من خدمات محترفه الأردني عدي الصيفي الذي شارك الثلاثاء الماضي في التدريبات الجماعية بعد أنهى فترة الحجر الصحي، في الوقت الذي تزخر فيه صفوف الفريق باللاعبين الجاهزين يتقدمهم بدر المطوع وأحمد الظفيري الى جانب الألباني لورنس تراشي الذي ظهر بمستوى جيد في أولى مشاركاته.

في المقابل لا يزال اليرموك يعاني في دوري التصنيف ويبدو أنه ارتضى المشاركة في دوري الدرجة الأولى لأن المستوى الذي يقدمه والنتائج التي يسجلها لا يؤهلانه للبقاء بين أندية الدرجة الممتازة، فهو يقبع حالياً في المركز الأخير برصيد نقطة يتيمة، وتلقى في الجولة الماضية خسارة ثقيلة أمام النصر بخماسية نظيفة.

