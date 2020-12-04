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صرح مدير المنتخب الأول فهد عوض أن الباب مفتوح أمام أي لاعب يقنع الجهاز الفني للأزرق خلال الفترة المقبلة التي ستشهد الاستعداد لما تبقى من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤدية إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين. وقال عوض في تصريحات تلفزيوينة على هامش متابعته مع مدرب الأزرق الإسباني أندريس كاراسكو مباراة برقان وخيطان التي أقيمت على ستاد الصداقة والسلام أول من أمس ضمن الجولة العاشرة لدوري التصنيف:»لا يوجد أي لاعب عليه خط أحمر.. لا يوجد أي لاعب عليه بلوك»، مضيفا أن أي لاعب يراه المدرب جيداً ويقدم الفائدة سيتم ضمه لصفوف الأزرق، «فهذا منتخب الكويت و لايقف على فهد عوض ولا على أي لاعب». وأشار إلى أن كاراسكو يعمل على إعداد برنامجه لمباراتي أستراليا والأردن في شهر مارس المقبل، منوهاً بأن المدرب سيعد برنامجاً في كل شهر من أجل تحقيق أفضل درجات الاستفادة الفنية والبدنية، إذ هناك مباحثات لإقامة عدد من المباريات الودية في الفترة المقبلة، ولكن لم يتم حتى اللحظة تأكيد أي لقاء، مبيناً أن اللجنة الفنية في اتحاد الكرة تعمل على تجهيز مباريات للأزرق في شهري ديسمبر الحالي ويناير المقبل.

وذكر أن الأزرق سيخوض عدة مباريات ودية قبل المعسكر لمباراة أستراليا من أجل التعرف أكثر على إمكانات اللاعبين والتعود على نظام المدرب كاراسكو.

وعن دعوة الاتحاد العراقي لكرة القدم لخوض مباراة ودية مع الأزرق خلال يناير قال عوض: «ستتضح الصورة أكثر خلال الأيام المقبلة بشأن هذه المباراة».

من ناحيته قال كاراسكو أن جدول دوري التصنيف مضغوط، والأندية تقوم بعمل كبير في عملية تدوير اللاعبين، مضيفا أن «هذا الأمر إيجابي ويعطينا الفرصة لمشاهدة جميع اللاعبين»، مستدركاً بقوله: «لكن النقطة السلبية هي الضغط المستمر للمباريات.. والأندية لا تستطيع التدرب بشكل طبيعي باستمرار».

