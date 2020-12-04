الاخيرة

«حزب الكنبة» مصطلح سياسي راج في مصر نهاية حقبة الرئيس مبارك وكان المقصود منه الجالسين الدائمين على الكنبة يُنظِّرون وينتقدون ويهددون ولا.. يعملون شيئاً عدا الجلوس الدائم على الكنبة.

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غداً السبت تقام الانتخابات النيابية بالكويت وهي انتخابات لا يوجد بها ما يمس نزاهة صناديق الانتخابات لذا فما ستصوت له سيتحقق إن كان إيجاباً كالتصويت للشرفاء والأكفاء، أو سلباً كالتصويت للأقرباء ومن تظهر سيرتهم أنهم غير أمناء.

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لذا ندعو أعضاء «حزب القنفة» الكويتي أي الذين ينتقدون ويُنظِّرون ويهددون ويتوعدون إلا أنهم سيبقون جالسين على القنفة أو الكنبة دون أن يعنوا أنفسهم بالذهاب إلى مراكز الاقتراع، فإما أن يتحركوا ويصوتوا لأجل الكويت ومستقبلها أو.. فليصمتوا إلى الأبد.

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ومع الاحترام الشديد لدعاة مقاطعة الانتخابات، نقول إن تجارب المقاطعة بالمنطقة لم تثمر شيئاً موجباً عندما جربت في لبنان والعراق ولاحقاً الكويت بل إن أحد أسباب الفساد السائد هو تلك المقاطعة وإن عدم تصويتك سيترك المجال واسعاً للاخرين للفوز بكراسي البرلمان وما سيشرعوه - للعلم - سيطبق عليك كما سيطبق على الآخرين فاترك «القنفة» وتوجه للمشاركة لصنع مستقبل بلدك بيدك!

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آخر محطة: لا نشهد دعوات مقاطعة في أي ديموقراطية متقدمة مهما استاءوا من تصرفات الإدارة الحكومية التي تمثل بالحزب الآخر، والمبرر الوحيد للمقاطعة هو في البلدان التي تزور فيها الانتخابات ويشارك بها الأموات وتعرف نتائجها بـ «%99.99» قبل أن تبدأ وهذا ما لا ينطبق على الحالة الكويتية.

