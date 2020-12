الاخيرة

تستخدم ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، 6 غرف من قصرها، البالغة غرفه 775 غرفة، أي ما نسبته 1 في المئة من حجم الغرف الموجودة في قصر باكنغهام.

وتتوزع غرف القصر 188 غرفة نوم للموظفين، و92 مكتبا، و78 حماما، و57 غرفة نوم ملكية وغرفة نوم للضيوف، و19 غرفة حكومية. وبحسب أنجيلا كيلي، وهي مصممة أزياء بريطانية وواحدة من أقرب موظفي الملكة إليزابيث، فإن الملكة لا تستخدم سوى 1 في المئة من مساحة قصرها تتوزع على 6 غرف.

وذكرت في الكتاب الذي ألفته ويحمل عنوان «The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe»، واصفة الملكة بالمتواضعة. وتقول: «جلالة الملكة سيدة متواضعة وتشغل غرفا قليلة فقط: غرفة نومها، وغرفة جلوس خاصة بها، وغرفة ملابسها، وحمامها، وغرفة الجمهور، والغرفة الإمبراطورية».

أما غرفة الجمهور فهي غرفة تلتقي فيها الملكة رؤساء الوزراء أو الشخصيات المرموقة، وأما الغرفة الإمبراطورية فهي غرفة انتظار، كما تستخدم الملكة أماكن أخرى من قصر باكنغهام، لكنها عادة ما تكون مخصصة للمناسبات الاحتفالية أو استضافة حفلات العشاء. لذلك، من غير المرجح أن تأكل الملكة عشاءها جالسة بغرفة العرش في يوم عادي.